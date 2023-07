Senador Pacheco propõe retratação de Barroso sobre fala 'infeliz' em evento da UNE; vídeo

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), expressou hoje sua desaprovação em relação à declaração feita pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante um evento da União Nacional dos Estudantes (UNE), quando afirmou que "nós derrotamos o bolsonarismo".

Pacheco, que já havia prestado solidariedade ao ministro Barroso quando ele foi alvo de ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro, considerou a fala do ministro do STF tão inadequada quanto os ataques que ele já sofreu.

"Eu me solidarizei com o ministro Luís Roberto Barroso quando ele foi atacado de forma veemente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em respeito ao Supremo. No entanto, devo registrar que a fala do ministro Barroso durante o evento da UNE foi tão inadequada quanto o ataque que ele sofreu. Foi uma declaração infeliz, inoportuna e inadequada em relação a um segmento político, ao qual eu não pertenço", declarou Rodrigo Pacheco durante a coletiva de imprensa.

O presidente do Senado ressaltou que as questões políticas devem ser resolvidas por meio de manifestações políticas e que o papel do ministro do STF é se ater ao seu compromisso constitucional de julgar os casos que lhe são demandados.

Rodrigo Pacheco também criticou a presença do ministro Barroso em um evento de natureza política, classificando-a como "infeliz".

Pacheco: Barroso deve fazer uma "reflexão"

O presidente do Senado declarou esperar que o ministro faça uma reflexão sobre o ocorrido e emita uma retratação. Pacheco enfatizou a importância de Barroso ocupar a posição de ministro do STF e estar prestes a assumir a presidência da Suprema Corte.

Sobre um possível pedido de impeachment contra o ministro Luís Roberto Barroso, Pacheco informou que até o momento nenhum pedido foi apresentado, mas caso isso ocorra, ele irá avaliar com independência. Parlamentares do Partido Liberal já anunciaram que irão apresentar um pedido de impeachment contra o ministro.

Pacheco destacou também que no Brasil existe um esforço significativo de pacificação e de combate ao ódio. Ele reiterou a importância de cada um cumprir o seu papel para construir um país próspero, com menos intolerância e mais amor.