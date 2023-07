Políticos do Pará reagem à fala do ministro do STF Luís Roberto Barroso sobre ‘Bolsonarismo’

A polêmica declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso sobre “bolsonarismo” durante o congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), na noite desta quarta-feira (12) em Brasília, é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quinta-feira (13). “Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas”, disse Barroso durante o evento, em resposta às vaias que recebia. Ele estava ao lado do ministro de Justiça e Segurança Pública do atual governo, Flávio Dino.

No Pará, políticos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro reagiram à fala. ““Nós derrotamos o Bolsonarismo”, disse Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo, em Congresso da UNE, ao lado de Flávio Dino. É o ativismo escancarado, em palanque político. Mentiu e ainda foi vaiado. A democracia perdeu, mané!”, disse o deputado federal Éder Mauro (PL-PA), fazendo referência a outra polêmica frase de Luiz Roberto Barroso, dita em 15 de novembro de 2022, quando ele foi questionado por um manifestante em Nova York se ele responderia às Forças Armadas e se deixaria o código-fonte [das urnas] ser exposto. “Perdeu, mané, não amola”, respondeu o ministro, naquela ocasião.

O vereador de Ananindeua Zezinho Lima (PL) compartilhou uma notícia sobre o caso e disparou: “Tem que tirar mesmo esse bando de vagabundo do STF. Doa a quem doer!”

Após a repercussão, parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmaram que vão entrar com pedido de impeachment contra o magistrado.