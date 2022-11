Vídeos mostram ministros do STF sendo hostilizados por brasileiros em visita a Nova York; assista

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) foram hostilizados por manifestantes brasileiro em Nova York (EUA), onde participam do Lide Brazil Conference, evento com mais de 260 empresários organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide) e que busca debater o respeito à liberdade e à democracia, e a economia do Brasil a partir de 2023. Confira os vídeos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os brasileiros, usando roupas verde-amarelas e segurando bandeiras do Brasil, em frente ao local onde os magistrados estão hospedados. Em um dos vídeos, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski deixando o hotel em meio aos gritos e ofensas. Alexandre de Moraes foi hostilizado ao deixar um restaurante da cidade.

Já o ministro Luís Roberto Barroso foi abordado na Times Square por uma mulher. “Você não vai ganhar o nosso país”, disse a brasileira. “Não seja grosseira. Tchau, minha senhora. Passar bem”, responde Barroso.