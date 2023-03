Parlamentares do Pará divergem sobre ‘papel’ de Bolsonaro na política brasileira

Apoiadores paraenses do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comemoram a chegada do anterior chefe do executivo ao território brasileiro e veem no político uma esperança de oposição firme ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Um deles é o deputado federal Joaquim Passarinho (PL), por exemplo, que considera Bolsonaro uma “figura importante” e “grande líder político”. A expectativa do parlamentar é de que o ex-presidente desempenhe um papel de destaque nos próximos anos, até as próximas eleições.

“Alguns gostam, outros não. Uns adoram, amam, outros odeiam. Mas ninguém tem dúvida de que ele é hoje um dos grandes líderes políticos desse país, que vai desempenhar, realmente, um papel super importante na política do Brasil, conversando, dialogando, reunindo as pessoas, correndo esse país, visitando os Estados e os municípios. Acho que ele vai ser um grande impulsionador da campanha, principalmente da campanha do ano que vem”, opina Passarinho.

A volta de Bolsonaro ao país, na opinião do parlamentar, que representa o Pará na Câmara dos Deputados, é um “marco” para as pessoas que pensam de maneira diferente do atual governo. Para a oposição, Passarinho diz que será muito útil a presença do ex-presidente: “Vai ser, na minha opinião, a figura mais importante das próximas eleições. Que ele possa articular isso de maneira tranquila, serena, ordeira, mas trazendo a verdade e trazendo aquelas posições que nós confiamos e defendemos, de propriedade privada, direito à família, liberdade de imprensa, liberdade de expressão e a liberdade das igrejas”.

Oposição

Outros parlamentares, que não concordam com os posicionamentos de Bolsonaro, no entanto, não veem a volta do ex-presidente ao Brasil como algo positivo. O deputado federal Airton Faleiro (PT) diz que achou “estranho esse barulho todo que fizeram para ele ser recepcionado, com aparato de segurança além do que ele tem direito pelo cargo de ex-presidente”.

A avaliação dele é de que Bolsonaro vai tentar se constituir como liderança de oposição ao governo do presidente Lula. Porém, Faleiro diz que o ex-mandatário vai enfrentar duas dificuldades. “A primeira é que já está desvendada essa estratégia das fake news, mentiras, inverdades, agora o governo do presidente Lula começa a dar respostas para as demandas sociais e temos segurança de que vai ser um governo de sucesso, equilíbrio e de estabilidade política. A segunda é que ele vai restringir muito seu campo de atuação porque, na minha opinião, vão ser segmentos mais fanáticos e extremistas que vão lhe seguir”.

Já a deputada federal Dilvanda Faro (PT) ressalta que “Bolsonaro retorna ao Brasil após intimação, sendo obrigado a explicar sobre as jóias que não devolveu, e não por vontade própria. O cidadão brasileiro não sente falta dessa política”, diz.

“Nesses primeiros meses de 2023, ficou muito claro o quanto a reconstrução do país já avançou em diversas áreas, como direito das mulheres, cultura, entre outros. No que toca à Amazônia, não podemos esquecer do incansável combate aos garimpos ilegais e a luta pela vida do povo Yanomami, realidade bem diferente daquilo que vivemos nos últimos quatro anos, quando o Brasil esteve enterrado no retrocesso, seja a nível nacional ou internacional”, avalia a parlamentar.