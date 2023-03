De volta ao Brasil, Bolsonaro é recebido por Valdemar Costa Neto e apoiadores na sede do PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao Brasil por volta das 6h40 desta quinta-feira (30), depois de uma temporada de três meses nos Estados Unidos. Após sair do Aeroporto Internacional de Brasília, ele seguiu direto para a sede do Partido Liberal (PL), na capital federal, onde políticos apoiadores o aguardavam. No local, Bolsonado foi recebido pelo presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto.

Jair Bolsonaro deve assumir formalmente a função de “presidente de honra” do PL. Nesta função, ele receberá a remuneração igual a de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que a partir de 1º de abril deste ano será de R$ 41.650,92.