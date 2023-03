Ex-presidente Jair Bolsonaro reclama da falta de carros blindados em seu retorno ao Brasil; vídeo

De volta ao Brasil nesta quinta-feira (30) após três meses nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro reclamou do fato de não ter carros blindados disponibilizados pela Presidência da República. “Até segunda-feira eu tinha direito a dois carros blindados. Com o anúncio da minha chegada aqui, a Casa Civil retirou o carro blindado, tem dois carros normais aí fora", declarou, em conversa com aliados políticos e parlamentares na sede do Partido Liberal (PL) em Brasília.

Bolsonaro citou a campanha de 2018, afirmando que, naquela ocasião, “tinha 40 policiais federais" andando com ele, por causa do risco de sofrer um possível atentado. O ex-presidente falou ainda do plano da facção PCC descoberto pela Polícia Federal, para sequestrar e matar autoridades. “A gente fica preocupado. Eu não tenho peito de aço”, disse o ex-presidente, afirmando não ser "uma atitude racional" a medida tomada pelo atual governo.