PF veta saída de Bolsonaro pelo saguão do Aeroporto, onde apoiadores aguardavam

A Polícia Federal determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não saísse do Aeroporto Internacional de Brasília pelo pátio de desembarque, onde vários apoiadores o aguardavam. Por causa dessa determinação, Bolsonaro teve que deixar o terminal pela área restrita - depois, seguiu para a sede do PL. Ele foi avisado do trâmite durante o desembarque e acatou a ordem.

Apesar da determinação, o saguão do aeroporto ficou lotado. Veja imagens:

De acordo com a PF, a determinação está prevista na legislação e em acordo com os demais órgãos de segurança do Distrito Federal. O objetivo era objetivo garantir a segurança do ex-presidente e a manutenção do fluxo do aeroporto, no dia mais movimentado da semana – 40 mil passageiros, entre chegadas, partidas e conexões, passam pelo local às quintas.

VEJA MAIS

O avião comercial em que Bolsonaro chegou à capital federal por volta das 6h40 desta quinta-feira (30).