Moraes solta mais 130 presos pelos ataques de 8 de janeiro em Brasília

Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Trbunal Federal (STF), mais 130 pessoas prestas pela destruição das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro, tiveram garantida a liberdade provisória. Porém, essas pessoas serão monitoradas com tornozeleira eletrônica e estarão sujeitos a outras medidas cautelares, inclusive recolhimento domiciliar durante a noite e nos finais de semana, além da proibição do uso de redes sociais.

De acordo com o STF, Moraes considerou que os presos já foram denunciados e não representam mais risco processual ou à sociedade, podendo responder ao processo em liberdade. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (13).

Pará

Entre os mais de mil presos após os ataques aos prédios públicos em Brasília, 48 informaram à Justiça que são do Pará, de acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Desse total, até o dia 28 de fevereiro, 15 já tinham sido liberados mediante o uso de tornozeleira eletrônica.