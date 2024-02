Ministro Dias Toffoli manda investigar ONG Transparência Internacional

Com base em notícia-crime apresentada pelo deputado federal Rui Falcão (PT-SP), o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu a abertura de uma investigação envolvendo a Organização Não-Governamental (ONG) Transparência Internacional. O objetivo é apurar se a entidade recebeu e administrou parte dos valores obtidos com multas pagas em acordos firmados pela Operação Lava Jato.

Ao blog da Daniela Lima, a ONG negou as acusações. "Nunca recebeu, nem receberia nada", disse à jornalista um executivo da Transparência Internacional. Segundo o executivo, que não foi identificado, a entidade não só não recebeu o recebeu recurso, como ofereceu estudo ao Ministério Público Federal recomendando que a força-tarefa não determinasse a destinação de recursos eventualmente obtidos em acordos de leniência.

A ONG está preparando uma nota sobre o assunto e deve se manifestar em breve.

Decisão

Dias Toffoli justificou sua decisão afirmando ser "duvidosa" a criação e fundação de uma entidade privada para gerir recursos públicos que vieram de pagamento de multa às autoridades brasileiras.

Autor de outros decisões que suspenderam as multas da Lava Jato à J&F e à Odebrecht, o ministro determinou que o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria-Geral da União (CGU) participem da investigação sobre a atuação da Transparência Internacional. Ele também pede que sejam apresentados dados sobre como a Organização Não-governamental atuou neste período e se geriu parte dos recursos.