MP SP recorre da decisão de Toffoli que anulou provas do acordo de leniência com a Odebrecht

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) apresentou um recurso, nesta quarta-feira (20), contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que anulou todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht usadas pela operação Lava Jato. De acordo com Mario Sarrubbo, procurador-geral de Justiça do MP, essas provas integram diversas ações e investigações que envolvem a empreiteira, “o que deixa patente o prejuízo impingido ao recorrente pela decisão do ministro do STF”.

Toffoli invalidou as provas extraídas dos sistemas informatizados Drousys e MyWebDay, em decisão tomada no dia 6 de setembro, sob o argumento de que os procuradores do Ministério Público Federal (MPF) não teriam feito o pedido formal às autoridades suíças, que obtiveram as informações ao investigar a empreiteira.

A decisão do ministro também levou em consideração a Operação Spoofing, que investigou mensagens entre o ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro, e integrantes do MPF. Nas conversas, eles supostamente combinavam como agir em processos da operação.

O MP de São Paulo informou, em comunicado, que dados de sistemas da Odebrecht foram utilizados em acordos realizados diretamente com a empreiteira a partir de 2017 e que receia que essas informações também possam ser afetadas pela decisão de Toffolli.