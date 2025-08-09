Capa Jornal Amazônia
Ministério das Cidades amplia a 3 mi a meta de entregas de novas moradias do Minha Casa, Minha Vida

Pará está entre os que mais receberam unidades na nova fase do programa federal

Gabi Gutierrez
fonte

Em Viseu, o ministro das Cidades Jader Filho fez a entrega de 11 moradias rurais do Minha Casa, Minha Vida na comunidade Vila Cardoso. (Foto: ASSESSORIA DE IMPRENSA NELSINHO TRAD)

O Minha Casa Minha Vida no Pará vai entregar 2.620 novas unidades habitacionais em 93 municípios, reforçando a presença do programa no estado. O anúncio foi feito pelo Ministério das Cidades no início de agosto, junto com o balanço nacional que aponta 1,6 milhão de moradias contratadas em todo o país desde a retomada do MCMV, em 2023.

A meta inicial do governo federal era atingir 2 milhões de unidades até o fim de 2026. No entanto, segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, esse número será alcançado ainda este ano. Com isso, o objetivo foi ampliado para 3 milhões de moradias contratadas até 2026.

VEJA MAIS:

image Minha Casa, Minha Vida Rural beneficia 320 famílias no Pará
Moradias serão construídas nos municípios de Cametá e Mocajuba, com investimento de R$ 23,9 milhões


image Minha Casa, Minha Vida já entregou 1,6 milhão de moradias no Brasil
Presidente Lula participou da cerimônia que beneficiou 7,5 mil pessoas no Norte e Nordeste com novas unidades habitacionais


image Ministério das Cidades garante R$ 12,4 milhões para Augusto Corrêa e Viseu
Investimentos são para asfalto e construção de moradias nos dois municípios paraenses

No Pará, as novas moradias do Minha Casa Minha Vida serão destinadas a famílias de baixa renda em áreas urbanas e rurais. Além da construção de casas e apartamentos, o programa prevê investimentos em infraestrutura para os conjuntos habitacionais, como pavimentação, redes de saneamento e equipamentos comunitários.

De acordo com o Ministério das Cidades, o avanço no número de contratações é resultado de mudanças nas regras do programa, ampliação da faixa de renda atendida e retomada de obras paradas. O MCMV também passou a incluir modalidades como compra de imóveis usados, construção em terrenos próprios e financiamento de moradias no campo.

Ainda segundo a pasta, o investimento no Minha Casa Minha Vida no Pará busca reduzir o déficit habitacional e garantir acesso a moradia digna, um desafio histórico para diversas regiões paraenses.

