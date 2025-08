Minha Casa, Minha Vida já entregou 1,6 milhão de moradias no Brasil

O presidente Lula, o ministro das Cidades Jader Filho e o presidente da Caixa Econonômica Federal, Carlos Vieira, estavam presentes no palácio do planalto em Brasília enquanto anunciavam as novas moradias que serão lares para 7,5 mil brasileiros. Localizadas nas regiões Norte e Nordeste, os novos moradores receberam as chaves de suas casas e registraram mais uma etapa do programa do Governo Federal que alcançou o número de 1,6 milhão de moradias entregues.

Durante a entrega, o ministro Jader Filho ressaltou a contribuição do MCMV ao setor imobiliário, a diminuição da taxa de juros para a menor dos programas habitacionais, e também as famílias de baixa-renda beneficiadas “Mais de 40% de todos os financiamentos do Minha Casa, Minha Vida que estão em curso são para as famílias que ganham até R$ 2.850”, afirmou. Nesta entrega as cidades de Pojuca e Paulo Afonso (BA), Horizonte (CE), Açailândia (MA), Teresina (PI) e Chapada de Areia (TO) receberam unidades do programa.

As novas casas também marcam um novo momento no programa: as praças de leitura. O projeto é uma iniciativa que busca promover a leitura e cultural dentro da área própria área de moradia. A cidade de Horizonte (CE) será a primeira do programa a receber a iniciativa, nomeado de “Residencial João Severo”, o lote vai receber 128 moradores, que vão ocupar as 32 moradias.

Confira quantas moradias cada cidade/estado recebeu:

Pojuca (BA) com 668 moradias e Paulo Afonso (BA), com 200 moradias;

Horizonte (CE), 32 moradias;

Açailândia (MA), 744 moradias;

Teresina (PI), 132 moradias;

Chapada de Areia (TO), 100 moradias.