Tem em casa? Saiba qual é a moeda de R$ 1 que vale mais do que um carro popular

Já imaginou se você está guardando uma moeda que vale mais do que um automóvel na gaveta da sua casa? Algumas unidades conseguem valer muito mais que o preço aparente no mercado numismático, como a própria moeda de R$ 1, que parece comum, mas que na verdade pode chegar a preços maiores, dependendo de alguns aspectos presentes que chamam bastante a atenção dos colecionadores.

Nesse sentido, as características que mais atraem aos olhos de pessoas que amam colecionar moedas históricas, são: a baixa tiragem, os erros específicos de fabricação, as edições comemorativas ou experimentais, a história significativa e a composição de metais preciosos, além da demanda entre os colecionadores. Por isso, veja a seguir dois exemplos de moedas que valem mais que um carro popular:

Moedas raras de 1 real

As moedas da série "Bromélias" possuem um valor que pode alcançar mais de R$ 50 mil. (Foto: Reprodução)

O primeiro exemplo é uma moeda de R$ 1 da série “bromélias”, que foi cunhada com uma imagem da planta bromélia, em 1997. Na época, ela foi fabricada com o único objetivo de testar novas características físicas que deveriam permanecer nos bancos, porém algumas unidades passaram a circular pelo Brasil e ainda hoje são encontradas algumas moedas desse modelo com um valor que pode alcançar mais de R$ 50 mil.

As moedas que possuem a letra "P" gravadas podem valer entre R$ 26 mil e R$ 30 mil. (Foto: Reprodução/ RFonseca Leilões)

Já o segundo exemplo trata-se da moeda de R$ 1, que foi fabricada com a letra “P” abaixo da inscrição “Real”, em 1998. Em razão desta característica realizada no momento da cunhagem, a unidade passou a ser classificada como “R5” e o seu valor oscila atualmente entre R$ 26 mil e R$ 30 mil, a depender do estado de conservação.

Confira o preço de outras moedas raras:

Moeda de R$ 1 dos 50 anos dos Direitos Humanos: R$ 550 a R$ 650;

Moeda comemorativa de R$ 1 de Juscelino Kubitschek: até R$ 650;

Moeda de R$ 1 dos 50 anos do Banco Central: até R$ 1.350;

Moeda “Beija-flor” de R$1: 25 anos do Plano Real – até R$ 7.000.

