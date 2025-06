Ministério das Cidades libera mais de R$ 80 milhões para obras de infraestrutura no Marajó

O Ministério das Cidades anunciou, nesta segunda-feira (2), a liberação de mais de R$ 80 milhões em investimentos federais destinados a obras de infraestrutura e habitação em sete municípios do Arquipélago do Marajó. A ação integra o programa “Bota Pra Andar", criado para acelerar a execução de projetos e destravar recursos paralisados.

Os municípios beneficiados são Cachoeira do Arari, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure. As obras incluem pavimentação, esgotamento sanitário, abastecimento de água em áreas urbanas e rurais, construção de banheiros e moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

De acordo com o Ministério das Cidades, o programa busca promover encontros entre equipes técnicas da pasta, da Caixa Econômica Federal e das prefeituras, com o objetivo de destravar projetos e garantir que os serviços sejam efetivamente entregues à população.

“Criamos o Bota Pra Andar para reunir equipes técnicas, prefeitos e vereadores, de modo a tirar as obras do papel e garantir que os serviços cheguem à população, como nos orientou o presidente Lula”, afirmou o ministro das Cidades, Jader Filho, durante o evento realizado em Soure.

Na ocasião, foi assinado o contrato para a construção de 75 moradias do Minha Casa, Minha Vida, na modalidade Sub 50 — voltada a municípios com até 50 mil habitantes. As unidades habitacionais serão construídas em Soure, Ponta de Pedras e Santa Cruz do Arari, com 25 casas em cada cidade. O investimento total é de R$ 9,75 milhões, provenientes do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).

O Ministério das Cidades informou que novas rodadas do programa devem ocorrer no Pará ainda em junho, contemplando municípios das regiões nordeste e sudeste do estado. Desde abril, reuniões semelhantes já foram realizadas em Moju, Benevides e Paragominas. A meta é dialogar com as 144 prefeituras paraenses até o final de 2025.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia