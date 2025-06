Deputada Carla Zambelli deixa o Brasil após condenação, afirma advogado

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) deixou o Brasil após ser condenada, no último dia 18 de maio, a dez anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A informação foi confirmada por seu advogado e divulgada pela jornalista Andrea Sadi em seu blog do G1. A defesa não soube informar o destino da parlamentar.

Apesar de ser considerada um incômodo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro — que atribui a ela a principal responsabilidade pelo fracasso nas eleições de 2022 —, Zambelli continuará sendo acolhida pela bancada do PL na Câmara dos Deputados.

A condenação da deputada se refere à participação no esquema que invadiu e manipulou dados do CNJ, um dos casos mais graves envolvendo crimes cibernéticos no âmbito político nos últimos anos.

Até o momento, não há informações oficiais sobre medidas que possam ser tomadas para localizar ou extraditar a parlamentar.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia