R70: 'Tudo é jogo de cartas marcadas para me tirar das eleições de 2026', diz Eduardo Bolsonaro

Moradia de graça

Eisenhüttenstadt, na Alemanha, oferece duas semanas num apartamento mobiliado para atrair profissionais qualificados.

Brasil

Um terço dos médicos deixou a Atenção Primária à Saúde entre 2022 e 2024. A rotatividade é maior em locais com PIB menor.

FIRMA

RECORDE

Dados divulgados ontem pela Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) apontam que o tempo médio para a abertura de empresas em Belém atingiu o marco inédito de dez minutos em maio, uma redução de 300% no tempo de viabilidade na capital paraense. Esse tempo recorde se aplica às empresas classificadas como de baixo risco, aquelas que não exigem licenciamento prévio ou vistoria por parte de órgãos reguladores para iniciar as atividades, como salões de beleza, pequenos comércios, lojas de vestuário, serviços de design, consultorias, ateliês, prestadores de serviços de manutenção e escritórios administrativos.

REDUÇÃO

A taxa é ainda mais significativa quando comparada aos dados anteriores. Em junho de 2024, o tempo mínimo era de três dias e 18 horas. No mês seguinte, julho de 2024, caiu para 48 horas. Já em abril de 2025, era possível abrir uma empresa em 23 horas. Agora, em maio de 2025, o processo pode ser finalizado em apenas dez minutos - um salto expressivo.

APLICATIVOS

SAÚDE

O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá realiza, no próximo dia 13, audiência pública para discutir os problemas de saúde que vêm afetando os trabalhadores contratados por meio de aplicativos de transporte, entregas de alimentos, entre outros. A audiência faz parte das ações regionais do Projeto Estratégico Nacional de Plataformas Digitais, da Coordenadoria de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho.

OBJETIVO

O objetivo do evento é esclarecer sobre a necessidade de fazer a notificação de agravos à saúde dos trabalhadores de plataformas digitais, no âmbito do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, pelos sistemas de saúde.

UTI

AUMENTO

O Hospital Barros Barreto passou a disponibilizar 23 leitos de UTI, sendo 13 para adultos e dez pediátricos, para a regulação da prefeitura de Belém. Por meio de contrato, o município poderá encaminhar pacientes à unidade, ampliando a oferta de terapia intensiva na capital paraense. O anúncio foi feito ontem, durante visita do secretário municipal de Saúde, Rômulo Nina, que conheceu as novas instalações do hospital acompanhado da superintendente do Complexo Hospitalar Universitário da UFPA, Regina Feio Barroso.

FRIGORÍFICO

VOLTA

A desembargadora Mary Anne Acatauassu Camelier Medrado, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), cassou a decisão da 4ª Vara do Trabalho em Marabá, que havia determinado a suspensão imediata das atividades em unidades da JBS que utilizam amônia. Na decisão a desembargadora explica que a JBS comprovou, em recurso, “a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida urgente, fática e juridicamente, pois, como dito, promoveu ações de correção dos problemas e contou com o aval das autoridades competentes para avaliar e validar a manutenção do seu funcionamento”.

MEIO AMBIENTE

NEGOCIAÇÃO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) iniciou ontem mais um Mutirão de Conciliação Ambiental em Belém. Ao longo de junho, a programação incluirá Marabá e Redenção. A meta é firmar acordos para facilitar o pagamento de multas ambientais pendentes e encerrar processos administrativos de maneira consensual. As multas negociadas são relacionadas a processos julgados pelo Tribunal de Recursos Administrativos (TRA) da Semas, instância final para recursos administrativos sobre infrações ambientais. Durante os mutirões, as multas podem ser pagas com desconto de até 50%.

JUSTIÇA

AMPLIAÇÃO

O Tribunal de Justiça do Pará instalou na comunidade de São José, na zona rural do município de Melgaço, arquipélago do Marajó, a 55ª sala do Ponto de Inclusão Digital (PID), que integra o projeto Justiça sem Fronteira. Comandando pelo Laboratório de Inovação Pai D’Égua do Tribunal, a unidade conta com parceria da prefeitura. No local, será possível consultar o andamento de processos, receber orientação jurídica, entre outros serviços.

Em poucas linhas

► O governo do Pará criou um grupo de trabalho para elaborar propostas da Estratégia Paraense de Inteligência Artificial e do Marco Legal Estadual da IA. O Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá será representado por Carlos Renato Lisboa Francês, professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) e diretor técnico da Fundação Guamá, instituição de ciência e tecnologia (ICT) responsável pela gestão do Parque.

► Falta de controle fundiário e emissão de títulos flutuantes foram temas do painel sobre Regularização Fundiária e suas Implicações para o Mercado de Crédito de Carbono que fez parte da programação do 7º Fórum Fundiário Nacional, integrado ao 95⁰ Encoge, realizado em Brasília. Entre os palestrantes estava Moema Locatelli Belluzzo, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Pará, que também é diretora da Anoreg nacional. Em sua fala, Moema Belluzzo destacou que as Corregedorias têm papel central na sustentabilidade da atividade, especialmente em regiões remotas.

► A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) realizará, nos dias 17 e 18, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PA), o curso de Precificação de Produtos. A capacitação será no Espaço São José Liberto e prevê a formação de duas turmas, totalizando 46 vagas. Para participar é necessário realizar a inscrição na plataforma Sympla.

► O ex-defensor público-geral do Pará, João Paulo Lédo, recebeu homenagem na Assembleia Legislativa do Pará em reconhecimento pelo “excepcional empenho, dedicação e relevantes serviços prestados à sociedade”. A homenagem foi concedida pelo deputado estadual Fábio Freitas (Republicanos). Lédo comandou a DPE de 2020 a 2024.

Os festejos juninos na cidade de Bragança, nordeste do Pará, serão abertos hoje e seguem até o próximo domingo, 8. O “Arraial do Caeté” será realizado com apoio do Ministério do Turismo e terá atrações musicais locais e nacionais, como Joelma e Xand Avião. O ministro do Turismo, Celso Sabino, confirmou ao prefeito Mário Júnior (MDB) a participação na abertura do evento.