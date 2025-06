No Marajó, Muaná recebe 100 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida

O ministro das Cidades, Jader Filho, garantiu, nesta segunda-feira (2), no município de Muaná, na Ilha do Marajó, os contratos para a construção de 100 moradias do Minha Casa, Minha Vida nas modalidades Rural e Sub 50, esta última é voltada a municípios com menos de 50 mil habitantes.

Jader Filho esteve pessoalmente no município marajoara, onde participou da cerimônia de anúncio do programa, na manhã desta segunda-feira, e falou sobre as peculiaridades do arquipélago.

“Sabemos que Muaná, assim como outros municípios do Marajó, tem características particulares, por serem cidades com uma grande população ribeirinha, onde muita gente vive em palafitas ou casas muito simples. Assim, levar o Minha Casa, Minha Vida, seja o Rural ou o Sub 50, significa levar dignidade a quem não sabe ainda o que é viver em uma casa segura, uma casa em alvenaria, uma casa com qualidade”, disse o ministro.

De acordo com o ministério, o programa vai atender as áreas urbana e rural de Muaná com as novas casas. O ministro assinou a contratação das 50 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida Rural com os moradores da comunidade Agroma, cujo projeto de construção de moradias rurais é de responsabilidade da Associação das Mulheres Muanenses.

O investimento do Ministério das Cidades na construção das 50 moradias do MCMV Rural em Muaná é de R$ 3,7 milhões. As famílias beneficiadas comemoraram a materialização do sonho da casa própria. As demais 50 moradias do Minha Casa, Minha Vida em Muaná serão construídas na área urbana do município, distribuídas entre ruas e bairros da cidade.

O ato simbólico que marcou a contratação das habitações foi assinado entre o Ministério das Cidades, a Caixa e a Prefeitura Municipal. O investimento na cidade é de R$ 6,5 milhões em recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).

Jader Filho disse no Marajó, que esta segunda-feira (2) marca o começo das inscrições para a seleção de novas propostas do Sub 50. “Isso significa que vamos trabalhar para que possam vir muito mais casas para os municípios do Pará, em especial aqui na região do Marajó”, enfatizou o ministro. O prazo para que os municípios possam enviar suas propostas segue até sexta-feira (6), por meio de cadastro na plataforma Transferegov.