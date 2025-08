Mecanização chega com mais força à zona rural de Bragança

Nos sete primeiros meses da atual administração, a agricultura de Bragança vem registrando resultados significativos. Com mais de 5.500 horas de mecanização agrícola, cerca de 2.000 hectares de terras foram beneficiados, abrangendo aproximadamente 1.500 famílias rurais espalhadas por 120 localidades, muitas delas há mais de dez anos sem qualquer tipo de assistência.

As frentes de trabalho chegaram a regiões distantes, como Cacoal, Montenegro, Campos e Emborai. Nesta última, as máquinas avançaram até a 6ª e 7ª travessas, alcançando áreas que jamais haviam recebido esse tipo de ação. Um exemplo é a comunidade do Cacoal, que, mesmo localizada a 64 km da sede municipal, foi atendida pela primeira vez. Já a 6ª travessa, situada a 45 km de Bragança, também recebeu apoio.

“É a primeira vez que Bragança realiza uma operação de mecanização agrícola tão completa e tão distante do centro urbano”, destaca a Secretaria Municipal de Agricultura (Sader), responsável por coordenar os trabalhos no campo. Para viabilizar essa estrutura, foram mobilizados quatro tratores pertencentes à Sader, além da contratação de mais seis máquinas alugadas, totalizando dez tratores atuando simultaneamente na zona rural. Reforçando ainda mais a operação, dois tratores vindos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) também participaram das atividades. Para 2026, a meta é expandir ainda mais, alcançando 12 tratores próprios e 8 alugados, o que permitirá que 20 máquinas operem ao mesmo tempo, segundo a administração municipal.

Além disso, está havendo a instalação de quatro jardins clonais, compostos por sementes geneticamente adaptadas, que oferecem maior resistência e produtividade. Essa medida contribui para tornar a produção agrícola familiar mais sustentável e qualificada.