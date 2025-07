Ministério das Cidades garante R$ 12,4 milhões para Augusto Corrêa e Viseu

O Ministério das Cidades assegurou R$ 12,4 milhões aos municípios de Augusto Corrêa e Viseu, na região do Caeté, no nordeste do Pará. Os recursos do governo federal vão ser investidos em asfalto novo, drenagem pluvial e mais moradias do programa Minha Casa, Minha Vida. O ministro das Cidades, Jader Filho, assinou os contratos nos dois municípios, nesta segunda-feira (28).

De acordo com o ministério, do montante de R$ 12,4 milhões, R$ 9,1 milhões são voltados a três obras de pavimentação em sete bairros de Augusto Corrêa: São Benedito, Lírios do Vale, Jardim Bela Vista, São João, Santa Cruz, Cidade Nova e Prati-Açu.

O ministro das Cidades, Jader Filho, acompanhado do prefeito Estrela Nogueira, visitou o início dos serviços em uma das avenidas que serão beneficiadas com pavimentação, sinalização viária e estrutura de drenagem pluvial, nesta segunda-feira.

“Contem comigo no presente e no futuro. São mais de R$ 9 milhões aqui, fora os projetos do Minha Casa, Minha Vida. Eu me comprometo a continuar, com muito trabalho, trazendo mais obras para a população”, disse Jader Filho.

Em Viseu, houve a contratação de 45 novas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida na modalidade Rural. As unidades habitacionais beneficiarão as comunidades de Vila Cardoso e São José do Gurupi, na zona rural do município. O investimento para a construção destes imóveis é de R$ 3,3 milhões.

Além das novas contratações, o ministro Jader Filho entregou, nesta segunda, 11 moradias rurais do Minha Casa, Minha Vida na comunidade Vila Cardoso. As moradias fazem parte de um projeto com 70 unidades, contratado inicialmente em 2018 e que foi paralisado durante a gestão federal anterior. As obras foram retomadas em agosto de 2024 e foram entregues aos beneficiários, como Tatiana Reis, que vive com o marido e a mãe, uma idosa de 72 anos com esquizofrenia, em uma casa de madeira, com estrutura comprometida.

Tatiana Reis foi uma das beneficiadas com as 11 moradias inauguradas nesta segunda (28). “Eu sei que isso vai melhorar muito a minha vida e a vida da minha família. Não tenho palavras para descrever o quanto eu estou feliz de estar vivendo este momento junto ao ministro, ao prefeito Cristiano Vale e a todo mundo que lutou com a gente para que essa casa esteja aqui, hoje, linda”, disse ela.

O ministro Jader Filho destacou: “Além dessas casas que estamos contratando e entregando hoje, já estamos chamando a todos que ainda não conquistaram suas moradias a mobilizar projetos, buscar associações e inscrever suas propostas nas seleções do Minha Casa, Minha Vida Rural que vai abrir nas próximas semana, pois ainda tem muita gente esperando para viver o mesmo que essas famílias da zona rural de Viseu estão vivendo hoje”, destacou.