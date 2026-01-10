Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Gilmar Mendes: Atuação de Lewandowski em ministério foi marcada pelo enfrentamento ao crime

Estadão Conteúdo

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicou uma postagem neste sábado, 10, em que registra "reconhecimento" a Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça e Segurança Pública e disse que o "enfrentamento ao crime organizado" marcou a sua gestão.

"A atuação do Ministro Ricardo Lewandowski à frente do Ministério da Justiça foi marcada pelo fortalecimento do enfrentamento ao crime organizado, ancorado em planejamento, inteligência policial e cooperação entre instituições, reafirmando a centralidade do Estado de Direito na política de segurança pública", escreveu Gilmar na rede social X.

O magistrado prosseguiu: "Durante sua gestão, a Polícia Federal conduziu operações de grande relevância contra facções criminosas e esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis, como as operações Tank, Quasar e Carbono Oculto, atingindo diretamente as engrenagens econômicas que sustentam o crime organizado".

Na sequência, Gilmar mencionou a proposta de emenda à Constituição que integra as forças de segurança entre os níveis federal, estadual e municipal, conhecida como "PEC da Segurança". A proposta ainda não foi aprovada pelo Congresso Nacional.

"No plano institucional, sua passagem pelo Ministério será lembrada pela apresentação da PEC da Segurança Pública e do projeto de lei antifacção, iniciativas voltadas ao fortalecimento da coordenação federativa e ao aprimoramento dos instrumentos de combate ao crime organizado. Registro meu reconhecimento ao Ministro Ricardo Lewandowski pelos relevantes serviços prestados ao país", escreveu.

Conforme o Broadcast Político mostrou, Lewandowski apresentou a sua carta de demissão a Lula na quinta-feira, 8, e foi exonerado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na sexta-feira, 9. Lewandowski assumiu o cargo em fevereiro de 2024, depois de ter deixado a sua cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). Seu substituto interino será Manoel Carlos de Almeida Neto, antes secretário-executivo da pasta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

GILMAR MENDES/ATUAÇÃO/LEWANDOWSKI/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/EXONERAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

despedida

Alckmin homenageia Lewandowski após saída do governo: 'admirável espírito público'

Dois anos depois de ser nomeado ministro de governo, o ex-ministro anunciou o pedido de demissão, ao que atribuiu a questões pessoais e familiares

11.01.26 14h28

BALANÇO

Câmara de Belém: 146 projetos aprovados em 2025 e orçamento de R$ 6,7 bilhões para o novo ano

Enquanto a presidência da Casa destaca avanços legislativos e projeta legado da COP 30, oposição aponta retirada de direitos, aumento de impostos e falta de debate público ao longo do ano legislativo

11.01.26 9h00

ANIVERSÁRIO DE BELÉM

Belém 410 anos: por que o poder político ainda é concentrado no centro histórico?

Historiador, cientista político e arquiteta analisam a concentração dos poderes na Cidade Velha e Campina e o impacto disso na dinâmica da capital

11.01.26 8h00

Comissão de Ética da Presidência instaura processo contra general Augusto Heleno

10.01.26 19h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Aniversário de Belém

Prefeitura de Belém decreta ponto facultativo segunda-feira (12), aniversário de 410 anos da cidade

Órgãos municipais devem manter escalas para garantir o funcionamento dos serviços considerados essenciais ao interesse público

07.01.26 19h03

POLÍTICA

Tarcísio celebra prisão de Maduro e manda indireta para Lula

O governador de São Paulo afirmou que a Venezuela 'venceu a esquerda' e que o Brasil também vencerá em 2026

03.01.26 16h36

Política

Ato em Belém repudia ataque à Venezuela e denuncia ofensiva imperialista na América Latina

Trabalhadores, ativistas e estudantes defenderam a soberania venezuelana

05.01.26 22h04

sindicância

Presidente do CFM diz ao STF que cumpriu decisão de Moraes e pede para não depor à PF

José Hiran Gallo disse que o conselho "jamais pretendeu" fiscalizar o trabalho da PF, nem teria "qualquer intenção de intervir na execução da pena" de Bolsonaro

09.01.26 16h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda