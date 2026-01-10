Gilmar Mendes: Atuação de Lewandowski em ministério foi marcada pelo enfrentamento ao crime

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicou uma postagem neste sábado, 10, em que registra "reconhecimento" a Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça e Segurança Pública e disse que o "enfrentamento ao crime organizado" marcou a sua gestão.

"A atuação do Ministro Ricardo Lewandowski à frente do Ministério da Justiça foi marcada pelo fortalecimento do enfrentamento ao crime organizado, ancorado em planejamento, inteligência policial e cooperação entre instituições, reafirmando a centralidade do Estado de Direito na política de segurança pública", escreveu Gilmar na rede social X.

O magistrado prosseguiu: "Durante sua gestão, a Polícia Federal conduziu operações de grande relevância contra facções criminosas e esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis, como as operações Tank, Quasar e Carbono Oculto, atingindo diretamente as engrenagens econômicas que sustentam o crime organizado".

Na sequência, Gilmar mencionou a proposta de emenda à Constituição que integra as forças de segurança entre os níveis federal, estadual e municipal, conhecida como "PEC da Segurança". A proposta ainda não foi aprovada pelo Congresso Nacional.

"No plano institucional, sua passagem pelo Ministério será lembrada pela apresentação da PEC da Segurança Pública e do projeto de lei antifacção, iniciativas voltadas ao fortalecimento da coordenação federativa e ao aprimoramento dos instrumentos de combate ao crime organizado. Registro meu reconhecimento ao Ministro Ricardo Lewandowski pelos relevantes serviços prestados ao país", escreveu.

Conforme o Broadcast Político mostrou, Lewandowski apresentou a sua carta de demissão a Lula na quinta-feira, 8, e foi exonerado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na sexta-feira, 9. Lewandowski assumiu o cargo em fevereiro de 2024, depois de ter deixado a sua cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). Seu substituto interino será Manoel Carlos de Almeida Neto, antes secretário-executivo da pasta.