Minha Casa, Minha Vida Rural beneficia 320 famílias no Pará

O sonho da casa própria está mais próximo para 320 famílias dos municípios de Cametá e Mocajuba, no nordeste do Pará. As contratações do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) Rural foram assinadas no sábado (2), com investimento total de R$ 23,9 milhões para a construção das moradias.

Em Cametá, 283 casas serão construídas em seis comunidades rurais: vila Caliçado, vila Guajará, vila Bom Jardim, vila de Curuçambaba, vila Pacajá e vila Belos Prazeres. Já em Mocajuba, as 37 novas unidades habitacionais beneficiarão moradores da comunidade Oxizal.

Veja mais

Entrega de parte das casas deve ocorrer até o Natal

Durante o evento, o ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que novas contratações devem ocorrer em outras cidades do estado. “Vamos continuar realizando o sonho da casa própria e isso não tem preço. A gente vai dar para as famílias um lugar digno para terem a vida que merecem”, disse. Ele também reforçou o pedido para que os investimentos permaneçam nos próprios municípios, com a geração de emprego e renda locais.

Em Mocajuba, o ministro pactuou com a entidade responsável e com a Caixa Econômica Federal a entrega de parte das moradias até o Natal de 2025 e o restante até o Dia das Mães.

Modelo das moradias e abrangência do programa no Pará

As unidades habitacionais seguem o padrão do programa MCMV Rural, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e varanda. As construções são adaptadas à realidade das comunidades locais.

Segundo dados do Ministério das Cidades, mais de 6,7 mil moradias rurais já foram autorizadas no Pará, somando mais de R$ 508 milhões em recursos federais. As obras contratadas neste ano já estão em andamento em diversos municípios paraenses.

Moradores celebram conquista

Entre os beneficiários está José Maria Pompeu, morador de Cametá, que assinou o contrato da casa própria aos 53 anos. “Eu sei que minha casa vai sair logo logo e será um sonho realizado. Minha família está muito feliz também. Agradecer a Deus e ao presidente Lula, ao ministro Jader pelo carinho e atenção”, declarou.