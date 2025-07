Minha Casa, Minha Vida fará mais 580 moradias em seis estados, incluindo o Pará

O Ministério das Cidades anunciou a autorização para as contratações de mais 580 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida, nas linhas de atendimento Rural e Entidades. As novas casas vão beneficiar mais de 2 mil pessoas em seis estados. A informação foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (31).

De acordo com o ministério, a meta é seguir assegurando moradia de qualidade para a população brasileira. Do total das 580 moradias autorizadas a serem contratadas, 310 estão enquadradas na linha de atendimento Rural do Minha Casa, Minha Vida. A modalidade do programa é voltada para famílias residentes em áreas rurais e que tenham renda bruta familiar anual de até R$ 120 mil.

Desde 2023 para cá, mais de 75 mil unidades habitacionais do Rural foram selecionadas em todo o país. A região Norte terá mais 100 habitações, todas no município de Abaetetuba, na região do Baixo Tocantins, no Pará.

No Nordeste, de acordo com a nova portaria, 149 unidades serão destinadas ao estado de Pernambuco (PE), divididas entre os municípios de Belém de Maria (50 moradias), Orobó (50), Ferreiros (26) e Bom Jardim (23).

As cidades de Paripiranga, na Bahia, e Tobias Barreto, em Sergipe, receberam 46 e 50 casas, respectivamente. No Centro-Oeste, o município de Angélica, no Mato Grosso do Sul, foi contemplado com 65 novas moradias.

Minha Casa, Minha Vida – modalidade entidades

Outras 270 unidades habitacionais foram destinadas à linha de atendimento 'Entidades do Minha Casa, Minha Vida'. A modalidade tem como público-alvo as famílias cuja renda bruta familiar mensal esteja limitada a R$ 2.850,00, organizadas por meio de entidades privadas sem fins lucrativos.

Entre 2023 e 2025, foram selecionadas 49,4 mil unidades habitacionais para essa modalidade de 'Entidades pelo Brasil'. Serão 170 casas no Nordeste, separadas em 100 para Urbano Santos, no Maranhão, e 70 para Salgado, em Sergipe.