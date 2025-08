Feira voltada a lojistas e distribuidores reúne grandes marcas e mira datas comemorativas em Belém

A capital paraense se prepara para receber, entre os dias 5 e 7 de agosto, a 16ª edição da Expo Multimix, considerada a maior feira multissetorial B2B da Região Norte. O evento será realizado na Estação das Docas, em Belém, das 13h às 20h, e reunirá empresas, fornecedores, lojistas e representantes de grandes marcas nacionais. O objetivo é movimentar o setor comercial e antecipar o abastecimento de estoques para datas como o Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday, Natal e Réveillon.

Com entrada gratuita e acesso exclusivo para empresas com CNPJ ativo, a feira já confirmou 68 estandes e projeta atrair um público qualificado, em linha com o desempenho de 2024, quando mais de 2 mil visitantes participaram. A Expo Multimix tem se consolidado como uma plataforma estratégica para conexões comerciais na Amazônia.

Aproximação entre indústria e varejo

Segundo a organização, a proposta do evento é fortalecer o elo entre o varejo regional e indústrias, fábricas e importadoras de diversos segmentos, como brinquedos, itens para bebês, artigos para festas, produtos pet, presentes, utilidades domésticas e decoração. A expectativa é que os empreendedores aproveitem o momento para abastecer seus negócios visando os meses mais aquecidos do comércio.

Veja mais

Dados do IBGE indicam que o varejo brasileiro teve, em 2024, um crescimento de 4,7% — o maior avanço registrado desde 2012. Essa movimentação mostra a importância do planejamento e da antecipação para quem atua no setor.

Coordenadora da Expo Multimix, Ana Raquel Fernandes, reforça que o sucesso na feira começa antes mesmo da visita. “Empresários de todos os portes devem chegar ao evento com foco e organização. Avaliar o perfil do consumidor, checar os estoques e pesquisar as novidades são passos essenciais. A feira permite negociações diretas com indústrias e distribuidores, o que pode resultar em condições comerciais mais vantajosas, como descontos, prazos estendidos e formas de pagamento facilitadas”, explica.

Programação e destaque regional

A cerimônia de abertura da feira está marcada para o dia 5 de agosto, às 17h. Até o encerramento, no dia 7, a programação será voltada à geração de negócios e oportunidades de networking. Um dos destaques será a premiação do expositor mais votado pelos lojistas, que receberá um notebook como reconhecimento pela atuação durante o evento.

Além da tradicional edição em Belém, a Expo Multimix tem ampliado sua presença no Norte do Brasil. Em julho deste ano, a feira realizou sua segunda edição em Manaus, no Centro de Convenções Vasco Vasques, fortalecendo sua posição como referência em eventos empresariais na região.

Parcerias e credenciamento

A edição de 2025 conta com patrocínio do Sebrae e o apoio de diversas entidades representativas, como Fecomércio-PA, Sesc/Senac, CDL Belém, Sindilojas, Sescon PA, INBP, CORE-PA e Sirecom-PA. A proposta é fomentar o desenvolvimento do varejo, incentivar a inovação e fortalecer os negócios locais no segundo semestre.

Empresas interessadas em participar devem realizar o credenciamento prévio no site oficial do evento: www.expomultimix.com.