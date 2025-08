Edição de 2025 da SuperNorte acontece em agosto

Durante a próxima semana, durante os dias 7 a 9 de agosto, ocorrerá a 26ª Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte (SuperNorte) em Belém. O evento será sediado no Hangar e, neste ano, conta com o tema “Negócios sustentáveis: tempo de avançar com a COP 30”. O evento pretende apresentar palestras com especialistas renomados e oportunidades exclusivas para impulsionar conexões e transformar o mercado supermercadista e de autosserviço.

Organizado pela Associação Paraense de Supermercados (Aspas), o evento ocorre tradicionalmente no mês de outubro, na época do Círio de Nazaré. Este ano, entretanto, com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) na capital paraense, a programação foi transferida para agosto. Jorge Portugal, presidente da Aspas, explica que a mudança ocorreu devido aos preparativos para a Conferência que serão realizados no local do evento durante outubro.

A mudança, entretanto, não impactou a participação dos expositores, que totalizam 69 nesta edição. “A adesão dos expositores está excelente. Claro, algumas empresas trabalham com planejamento anual e não conseguiram marcar presença esse ano por conta da mudança da data, mas também temos muitos expositores estreantes e até de outros estados da região Amazônica”, explicou o presidente.

Segundo Portugal, a expectativa é que o evento reúna 30 mil visitantes durante os três dias de evento e movimente cerca de R$75 milhões em geração de negócios. A convenção é exclusiva para convidados e inscritos na SuperNorte, que custa R$150,00 e pode ser feita no site ou no dia do evento.

Preocupações climáticas

Com o foco na temática ambiental, Jorge Portugal também salienta que as discussões sustentáveis estarão presentes durante o evento, como ressaltado pela escolha do tema.

VEJA MAIS



Segundo ele, a sustentabilidade já é algo presente nas preocupações do setor. “Os supermercados já têm preocupações climáticas há muitos anos, agora só estão intensificando. Muitas lojas já possuem arquitetura sustentável, que aproveitam recursos. Os supermercados trabalham a reciclagem de resíduos, coletando e dando a destinação ideal a cada tipo de material. A questão energética também é uma preocupação, em que buscamos equipamentos que consomem menos e têm maior eficiência, entre outras ações”, explicou o presidente.

Durante a convenção, serão apresentados equipamentos com eficiência energética, carne rastreada e de áreas onde não se derruba floresta, embalagens retornáveis, menores ou feitas a partir de plásticos recicláveis. Outro ponto que será incluído é o apoio à agricultura familiar.

Parcerias

Além dos expositores, outro ponto destacado por Portugal é a presença do Espaço Sebrae. Nele, estarão presentes cerca de 20 micro e pequenos empreendedores locais. A parceria entre a Aspas e Sebrae é de longa data e tem como principal objetivo fortalecer o setor na região Norte. Segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o setor nortista responde por 3,5% do faturamento nacional. O Pará, por sua vez, é responsável por 2,7% de participação. No atual ranking brasileiro, o Pará ocupa a 6ª posição em faturamento.

“Temos parceria de longa data com o Sebrae, com a presença de inúmeros empreendedores locais apoiados pelo Sebrae e com potencial para fornecer aos supermercados e autosserviços. Isso também acontece com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme). Entendemos que essas parcerias são benéficas para todos na cadeia do abastecimento, pois valorizamos o que é nosso e ajudamos no desenvolvimento e na geração de emprego local”, explicou.

Programação

Toda a programação do evento será feita de forma presencial e inclui, entre os eixos temáticos, marketing para supermercados e varejo.

A palestra de abertura será na próxima quinta-feira (7), com Diego Ribas, ex-jogador de futebol e atual comentarista esportivo. Na sexta-feira (8), serão abordados temas voltados para a gestão da empresa, com Thata Perrony, especialista em marketing com foco em vendas e posicionamento, e Rafael Haddad, pós-graduado em Varejo pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV), com extensão em Gestão de Pessoas, e desenvolvedor de uma metodologia única para supermercados que vem mostrando eficiência.

Serviço

SuperNorte 2025

Data: 7 a 9 de agosto

Local: Hangar – Centro de Convenções da Amazônia

Horário: 18h às 23h (7 e 8/8) e 17h às 22h (9/8)

Inscrição: R$150,00 – via site ou no local do evento