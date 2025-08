Número de novas empresas cresce 23,5% na Grande Belém no 1º semestre de 2025

O número de empresas abertas no Pará no primeiro semestre de 2025 aumentou 23,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa). De janeiro a junho, foram 52.185 novos registros empresariais, contra 42.253 em 2024 — o maior volume desde 2021.

Belém, Ananindeua e Marituba concentram novas empresas

A Região Metropolitana de Belém segue como principal polo de novos negócios. A capital paraense lidera com 13.144 novas empresas abertas, seguida por Ananindeua (5.063) e Marituba (817).

Segundo o presidente da Jucepa, Filipe Meireles, o crescimento está diretamente ligado a políticas de desburocratização:

“Esse aumento expressivo é resultado direto de um ambiente de negócios mais favorável no Pará, fruto de políticas públicas que vêm estimulando o empreendedorismo, especialmente no interior do Estado”, afirmou.

Filipe Meireles é o presidente mais jovem da história da Jucepa, e diz que este 'posto' é uma motivação a mais. (Cristino Martins/ O Liberal)

Segundo ele, a Jucepa tem investido em ferramentas de inteligência artificial, ampliação de serviços digitais e integração com prefeituras por meio da RedeSim, além de melhorias na infraestrutura tecnológica e capacitação de servidores.

COP 30 já estimula novos negócios no Pará

A realização da COP 30 em Belém, prevista para novembro de 2025, já movimenta a economia paraense. Filipe Meireles confirma o impacto positivo na abertura de empresas ligadas a turismo, hotelaria, alimentação, eventos e sustentabilidade.

“A expectativa e a preparação para a COP 30 já têm impactado positivamente o ambiente de negócios no Pará”, destacou.

O evento climático global tem gerado antecipação de investimentos em setores estratégicos e impulsionado a diversificação dos modelos de negócios.

Novo perfil empreendedor aposta em identidade regional

O empresário Miguel Jr., sócio de um bar e restaurante recém-inaugurado na Avenida João Balbi, em Belém, representa esse novo movimento empreendedor. Ele aponta a burocracia e a escassez de mão de obra qualificada como desafios, mas vê o cenário como promissor:

“O ambiente é favorável sim, por conta da COP 30 e também por essa diversificação dos modelos de negócio, principalmente os regionais”, afirmou.

O negócio aposta na valorização da cultura paraense, com insumos locais como cachaça e sucos regionais. A meta é expandir para outros municípios do estado ainda em 2025.

Setores com mais empresas abertas no Pará em 2025

De acordo com a Jucepa, a maioria das empresas abertas está nos setores de comércio e serviços. Os segmentos com mais registros no primeiro semestre são:

Comércio varejista de vestuário e acessórios – 2.399 registros

Promoção de vendas – 2.133

Serviços de malote – 1.798

Cabeleireiros, manicure e pedicure – 1.532

Transporte rodoviário de carga – 1.384

O crescimento também é notável nas áreas de logística e alimentação fora do lar, alinhadas com as novas demandas de mercado e os preparativos para a COP 30.

MEIs são maioria entre os novos negócios no Pará

Os microempreendedores individuais (MEIs) seguem liderando as aberturas no estado, com 39.354 novos registros no primeiro semestre — o que representa 75% do total. As microempresas (ME) somaram 8.771 registros e as empresas de pequeno porte (EPP), 3.205.

A tendência reforça a força do pequeno empreendedor no desenvolvimento econômico regional, especialmente nas cidades da Região Metropolitana de Belém.

Expectativa para o segundo semestre de 2025

A curva de crescimento da abertura de empresas no Pará deve continuar nos próximos meses, especialmente com:

O avanço das obras e da estrutura para a COP 30

O ambiente digital mais ágil e desburocratizado

A chegada de novos incentivos econômicos

Principais cidades com empresas abertas em 2025:

Belém: 13.144

Ananindeua: 5.063

Marituba: 817