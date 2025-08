Roberto Ardenghy defende potencial da Foz do Amazonas para explorar petróleo na Margem Equatorial

A Margem Equatorial, localizada no norte do Brasil, está no foco como uma das principais apostas para o futuro da exploração de petróleo no país. Em entrevista ao Grupo Liberal, Roberto Ardenghy, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), disse que a exploração depende de investigações geológicas aprofundadas.

No entanto, caso as expectativas se confirmem, a área pode impulsionar o desenvolvimento da economia regional e nacional.

“A Bacia da Foz do Amazonas é a grande aposta da indústria", afirmou Ardenghy. "Hoje, ela representa uma das maiores promessas para o futuro da exploração de petróleo no Brasil, especialmente por conta de seu grande potencial inexplorado”, disse.

Segundo o presidente do IBP, a exploração efetiva da região depende de um intenso trabalho geológico e exploratório.

"O trabalho exploratório é fazer a perfuração, pois é assim que conseguimos descobrir se há petróleo e, mais importante, se esse petróleo é comercialmente viável. Somente com a perfuração de poços podemos determinar se as características geológicas da região são favoráveis à exploração", explicou.

Ardenghy ressaltou a importância de um processo cuidadoso e técnico.

"Não podemos afirmar que existe petróleo sem antes realizar essas perfurações e analisar a qualidade e quantidade do material encontrado. Caso seja confirmada uma grande acumulação de petróleo, os impactos para a economia da região e do Brasil como um todo serão muito significativos”, declarou.