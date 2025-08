Escritório de assessoria de investimentos paraense é eleito o melhor da região norte

Na última semana, durante Expert XP 2025, o escritório paraense GPX Investimentos ganhou pelo terceiro ano o prêmio de melhor escritório de investimentos da região norte do país no Brazil Advisor Awards. O evento, considerado o maior na área de investimentos do mundo, destaca os principais desempenhos entre escritórios e assessores parceiros da XP Investimentos, corretora de valores brasileira. A premiação é anual e destaca os melhores desempenhos a nível regional e nacional. Para Caio Carneiro, um dos sócios da GPX, a premiação é um marco significativo e reconhecimento da trajetória construída ao longo de quase uma década.

O projeto começou em uma iniciativa com poucos sócios, focado em mudar a forma que brasileiros realizavam investimentos, especialmente na região norte. “A gente viu uma oportunidade de mercado pouco explorada e buscamos um parceiro que pudesse nos dar a independência e oferecer uma gama de produtos muito maior que são oferecidos nos bancos até hoje. Foi quando chegamos com a XP Investimentos. Hoje, a GPX já possui aproximadamente quarenta pessoas no seu time e estamos caminhando para quase R$2 bilhões de reais de ativos sob custódia”, explicou Carneiro.

O escritório é voltado para a assessoria de investimentos e analisa as melhores alternativas de investimento disponíveis no mercado. Após isso, segundo explica Carneiro, ocorre o planejamento financeiro e patrimonial, incluindo todos os tipos de produtos e serviços que o mercado pode oferecer aos clientes. “Nós sempre gostamos de entender os detalhes e a necessidade específica de cada pessoa. Seus sonhos, objetivos, necessidade de curto, médio e longo prazo para que possamos desenhar uma solução customizada para que esse investidor consiga alcançar seus sonhos da maneira correta e com bastante estratégia”, continuou o sócio da GPX Investimentos.

Além da premiação pelo trabalho desenvolvido na região norte do Brasil, o escritório também conquistou o prêmio Eficiência Operacional, que destaca a otimização dos serviços prestados a nível nacional. Outro fator de destaque durante o Brazil Advisor Awards, segundo Carneiro, foi a presença de dois assessores da equipe entre os 100 melhores do Brasil. “Tivemos também dois assessores do nosso time no seleto grupo dos assessores top 100 do Brasil. Hoje, são mais de 20 mil assessores de investimento pelo país e temos dois assessores do nosso time”, explicou.

Próximos passos

Segundo Carneiro, em breve, a meta do escritório é alcançar R$10 bilhões de reais em patrimônio assessorado. Mesmo com o tempo de atuação no mercado, ele avalia que ainda há muito para caminhar no mercado de investimentos no Pará.

Os planos para o futuro incluem a expansão dos serviços de assessoria para o interior do estado e expandir a equipe atual. “Queremos ganhar essa capilaridade e ajudar, cada vez mais, o paraense e brasileiro a investir melhor. Também estamos em busca de profissionais que realmente tenham esse espírito empreendedor. Que queiram transformar o mercado financeiro, levando soluções de excelência para os seus clientes. Queremos seguir crescendo com esse objetivo”, finalizou o sócio.