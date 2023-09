Escritório paraense ganha cinco prêmios no Expert XP

A GPX, empresa paraense de investimentos sediada em Belém, deu um passo à frente rumo à sua ambição de conquistar o cenário financeiro nacional, ao receber cinco prestigiosos prêmios durante o Expert XP, maior evento global dedicado ao mercado financeiro, ocorrido no último dia 31, em São Paulo. Com sete anos de existência, a GPX é um dos primeiros escritórios de investimentos no Pará credenciados pela corretora XP, maior grupo de investimentos do Brasil.

VEJA MAIS

Os prêmios recebidos pela GPX incluem ‘Escritório excelência em Eficiência operacional’, ‘Escritório destaque no atendimento de empresas’, ‘Assessor destaque em ativação de contas alta renda’, ‘Assessor TOP 20 Brasil’ e o cobiçado ‘Melhor Escritório de investimentos da região Norte do Brasil’, prêmio conquistado pela segunda vez consecutiva. Para os sócios da empresa paraense, os reconhecimentos destacam não apenas a excelência da GPX em suas operações, mas também seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação no setor financeiro. Mérito de toda equipe.

“A gente valoriza nosso time. São em torno de 30 pessoas que trabalham incansávelmente para alcançar tais resultados em tão pouco tempo. Somos um escritório paraense com sete anos de atuação, que da pandemia para cá cresceu de R$ 300 milhões para R$ 1,3 bi. Isso mostra a confiança, a credibilidade, nossos clientes confiam na GPX e este é o verdadeiro motivo do crescimento e dos prêmios”, diz Caio Carneiro, um dos sócios da empresa.

A empresa, fundada por empresários paraenses com vasta experiência no mercado financeiro, tem como objetivo principal fomentar o desenvolvimento do setor de investimentos na região amazônica. “A GPX se destaca não apenas por suas estratégias de investimento sólidas, mas também por seu compromisso com a nossa terra”, diz Caio.

Um dos marcos mais impressionantes da GPX é o seu volume de investimentos sob custódia, que ultrapassou a marca de um bilhão de reais este ano. Para os fundadores da empresa, esse número expressivo demonstra a confiança que os investidores depositam na empresa para gerir e multiplicar seus recursos de forma sólida e responsável.

“Para nós, é muito orgulho sermos uma empresa paraense, que busca crescer aqui, trabalhar com gente daqui. Intensificamos a contratação de cabeças brilhantes e capacitadas, temos planos audaciosos, queremos crescer no cenário nacional. Tenho certeza que vamos ganhar o prêmio de melhor escritório do Brasil em breve”, pontua Caio.

A premiação no Experto XP é um testemunho do compromisso da GPX em alinhar os interesses financeiros com a sustentabilidade e o desenvolvimento regional. À medida que a empresa continua a prosperar, sua presença no cenário financeiro global serve como um lembrete poderoso de que o Brasil tem muito a oferecer além das metrópoles tradicionais, e que a região amazônica também é um centro de excelência financeira.