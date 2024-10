SuperNorte comemora sucesso da edição 2024; Hospital Adventista faz programação para crianças

• Inovação na Nutrição

O conceituado nutricionista Messias Andrade (foto) tem se tornado uma das maiores referências do estado quando o assunto é nutrição e inovação. Seu atendimento humanizado e acolhedor alia o cuidado com o corpo para além da estética, levando em consideração também as emoções. Além disso, é um profissional visionário, que recentemente trouxe o scanner 3D Bodygee, que trabalha com uma precisão impressionante, capturando detalhes do corpo em 3D, proporcionando uma análise completa e detalhada da composição física. Uma tecnologia de ponta que permite um acompanhamento mais eficaz e personalizado, garantindo resultados mais assertivos tanto para quem busca melhorias estéticas quanto para atletas em busca de alta performance. Saiba mais pelo Instagram do nutricionista @messiasandrade_nutri

• Inovação na saúde

O Hospital Beneficente Portuguesa realizou um procedimento inovador envolvendo a colocação de vidro bioativo para tratamento da infecção óssea no pé diabético. Essa técnica ajuda a resolver a infecção e preservar o membro. O procedimento foi realizado pelo Dr. Maciel Reis, cirurgião vascular da BP, e o Dr. Marco Carneiro Teixeira, chefe do serviço de cirurgia vascular do HFAG-RJ. Na foto, a equipe médica responsável pela cirurgia.

• Iniciativa humanizada

A unidade de pediatria do Hospital Adventista de Belém ganhou um brilho especial com a programação que aconteceu de 7 a 11 de outubro. O setor de Nutrição e Dietética do hospital preparou uma surpresa especial para o público infantil que foi a programação 'Uma Aventura com Jesus' (Foto), onde as crianças participaram de diversas atividades, brincadeiras e receberam lembrancinhas, tudo pensado para trazer um pouco de leveza e felicidade à estadia hospitalar, criando memórias especiais para elas e suas famílias. Com uma programação repleta de diversão e carinho, o Hospital Adventista de Belém reafirma seu compromisso em humanizar o atendimento e proporcionar experiencias significativas para todos os seus pacientes

• SuperNorte 2024

Com edição comemorativa de 25 anos, a SuperNorte 2024, realizada pela Associação Paraense de Supermercados (ASPAS), foi um sucesso. Com mais de 70 stands, ativações de mais de 300 marcas, palestras com profissionais renomados como João Branco (ex VP Marketing da Mc Donalds) e um ambiente repleto de oportunidades de networking e negócios, a feira proporcionou uma experiência agregadora para todos que marcaram presença e circularam pelos expositores que apresentaram produtos, serviços e tecnologias voltados para o varejo e o autosserviço, além de palestras técnicas e com foco nas tendências de mercado, fortalecendo assim a rede de negócios e incentivando inovações no setor.

• Chef de Cozinha

Rosângela Kahwage, chef de cozinha especialista em comida brasileira e árabe, foi quem assinou o cardápio no stand da CCGL na SuperNorte 2024. A chef apresentou pratos elaborados, como escondidinho de pato e arroz cremoso com pirarucu, enaltecendo a culinária nortista e utilizando os ingredientes da marca. Na foto, Iran Bezerra (representante comercial da Região Norte), Paulo Girard (comercial) e Daniele Piccinin (supervisora comercial da CCGL) com a chef Rosângela Kahwage.

• Transmissão de eventos

A Órbita, produtora especialista em transmissões, Lives e produções audiovisuais, foi a responsável pela transmissão da Superliga C de vôlei, da Confederação Brasileira de Voleibol, que aconteceu nos últimos dias no SESI. Neste domingo de Círio, a produtora está na transmissão da festa religiosa pelo Banco da Amazônia (BASA). Para os sócios da produtora, é uma honra realizar transmissões de eventos grandiosos para a sociedade e para o estado, e mostra o quão a produtora vem crescendo e se consolidando com um trabalho sério, comprometido e responsável.

• Fibra de Vidro

A Refibra, vem se consolidando cada vez mais no mercado com os serviços de impermeabilização em fibra de vidro (PRFV) de cisternas, caixa d’águas e calhas atendendo diversos condomínios residenciais da cidade, edifícios e prédios comerciais. Nos serviços que oferece, consta também a revitalização de piscinas, onde a procura no verão é enorme.

• Marketing Político

Yan Miranda, jovem estrategista de marketing político, tem se tornado um nome de destaque no cenário paraense. Com uma trajetória ascendente, e conhecido por sua habilidade em conectar candidatos com eleitores e sua sensibilidade às necessidades locais, participou de vitórias nas eleições em Santa Izabel, Santa Maria e Altamira, consolidando sua expertise em campanhas vitoriosas e se firmando como um dos principais talentos emergentes no marketing político do estado, conquistando admiração e respeito pela sua abordagem inovadora e eficaz.