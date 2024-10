Segundo dia de SuperNorte foca em palestras e negócios na feira de exposição

O segundo dia da 25ª Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte foi dedicado aos negócios na feira de produtos, serviços e tecnologias, e no debate sobre o equilíbrio entre política e economia para o novo Brasil.

Empresários e profissionais do varejo alimentar regional aproveitaram para fechar negócios, ampliar conhecimentos, promover network, conhecer a visão de futuro e a estratégia que o setor supermercadista vem projetando para os próximos anos.

A programação de ontem trouxe a Belém a jornalista e atual coordenadora de comunicação da Secretaria-Geral da Presidência da República, Giovana Telles. Ex-repórter de economia e política da TV Globo, Giovana lida diariamente com o equilíbrio entre essas duas forças e conhece bem os bastidores da política nacional. “Com a reforma tributária, estamos vivendo um momento agora, de preparativo para a implementação efetiva dessas novas regras. São muitos detalhes que precisam estar alinhados para que essa reforma seja benéfica para todos”, ressaltou.

Último dia

O encerramento do circuito de palestras teve uma programação intensa de encerramento. Às 14h foi realizado o painel “Impactos da Reforma Tributária e os desafios de sua regulamentação e implementação”. Participarão deste painel os deputados federais Joaquim Passarinho (Pará), Luiz Gastão (Ceará) e Sidney Leite (Amazonas), membros do Grupo de Trabalho sobre Regulamentação da Reforma Tributária na Câmara; economista Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do BNDES e IBGE, criador do movimento Brasil Eficiente; João Galassi, presidente da Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS; Jorge Portugal, presidente da Associação Paraense de Supermercados - ASPAS; Francisco Victer, presidente da União Nacional da Indústria e Empresas da Carne; Thiago Lóes, gerente jurídico da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica; Rodolfo Elias Brazil, especialista tributário da Eletrobrás, representante da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica; e Sérgio Mendes Filho, advogado tributarista, professor do Cesupa, sócio do Escritório Silveira Athias, representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil - Sinduscon-PA e Federação da Indústria do Pará - FIEPA. O mediador será Paulo Oliveira, vice-presidente da Associação Paraense de Supermercados.

Em seguida, foi a vez de Frederico Gorgulho subir ao palco para a última palestra da convenção. Publicitário e especialista em varejo supermercadista há mais de 20 anos, Gorgulho vai abordar as tendências de consumo e estratégias de venda para chão de loja.

História

Com o tema “A Evolução do Supermercado”, a edição histórica dos 25 anos da SuperNorte vem destacando como os supermercados foram se aprimorando nessas décadas e se tornaram mais que essenciais no dia a dia do consumidor. “Impossível falar da evolução do supermercado na nossa região sem mencionar a contribuição da SuperNorte. Esse grande evento nos trouxe até aqui e abre portas para ideias, tecnologias e tendências inéditas, que hoje fazem parte da rotina de nossas lojas e da vida do consumidor”, destaca Jorge Portugal, presidente da Associação Paraense de Supermercados – ASPAS, entidade realizadora do evento, lembrando que a convenção é exclusiva para convidados e inscritos na SuperNorte.