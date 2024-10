25ª SuperNorte abre as portas nesta quarta-feira (9) com o tema “Supermercado em Transformação”

A 25ª Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte (SuperNorte 2024) abriu as portas nesta quarta-feira (09/10), no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. A edição deste ano celebra os 25 anos do evento, que reúne expositores, palestras técnicas e masters com foco nas tendências de mercado. A feira é realizada pela Associação Paraense de Supermercados (Aspas) e, até sexta-feira (11/10), segundo Jorge Portugal, presidente da entidade, espera receber mais de 30 mil pessoas e movimentar mais de R$ 20 milhões em novos negócios.

A primeira noite do evento foi marcada pela cerimônia de abertura, com a presença da vice-governadora Hana Ghassan, o ministro do Turismo, Celso Sabino, o presidente da Aspas, Jorge Portugal e demais autoridades participaram da cerimônia de abertura da feira. Na oportunidade Hana destacou: “Este é um dos eventos mais importantes no nosso estado, também pelo tema que vai abordar, como a sustentabilidade e a reforma tributária, que são super importantes e relevantes para o setor, que é um dos grandes geradores de emprego e renda no nosso estado”.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o estado do Pará sempre esteve na vanguarda do setor supermercadista no Brasil e a realização da SuperNorte na capital paraense é mais um incentivo para o turismo. “Recebemos muita gente no mês de outubro, e esse movimento turístico que ocorre no mesmo período da SuperNorte nos dá a perspectiva de receber aproximadamente 100 mil pessoas vindas de outros estados para conhecer o Pará, além dos romeiros que vêm de outras cidades para Belém por conta do Círio”, defendeu.



Do Pará para o Brasil

Renato Costa, diretor comercial da Indústria Inbepa - Indústria de Bebidas Paraense, destacou a importância de participar de um evento que acompanha a evolução econômica da região Norte e fomenta a inovação no setor. "A região Norte hoje cresce de forma espontânea e positiva. Como indústria, também precisamos acompanhar essa evolução, trazendo produtos voltados ao segmento premium e de alto padrão, porque o consumidor está cada vez mais exigente", argumenta.

Ele aproveitou a oportunidade para apresentar um dos principais lançamentos da empresa na feira. "Esse ano a Inbepa trouxe o lançamento de uma cerveja inovadora, com alta tecnologia, design moderno e rótulo adesivo. Estamos focados em oferecer ao consumidor uma experiência diferenciada, que alia qualidade e inovação, tanto para a região Norte quanto para o restante do Brasil", acrescentou.

"Fazemos produtos com o mesmo nível de tecnologia de qualquer outra região da América Latina ou de fora. Por isso, a Caribenha tem esse nome. Ela não é apenas um produto regional; é um produto que vai do regional para o restante da América Latina", finalizou Renato.

Fora do mercado de bebidas, o grupo Mariza Foods é mais um expositor paraense que vê grandes oportunidades no evento, não apenas de expor a qualidade dos produtos feitos no estado, mas, também, de promover a cultura e culinária paraenses. André Reis, gestor de marketing do grupo, ressaltou a importância da participação da empresa na SuperNorte.

Ele também destacou a relação entre o crescimento da visibilidade do Pará e a expansão dos produtos regionais. "A produção de itens locais, como o molho de pimenta amarela, já ocorre há algum tempo e vem ganhando destaque em mercados nacionais e internacionais. A expectativa para esta edição da SuperNorte é apresentar, entre outras inovações, o biscoito champanhe reformulado, que busca unir o clássico ao contemporâneo", explicou.

A SuperNorte 2024 estará aberta para visitação nesta quinta (10) e sexta-feira (11), das 18h às 23h. Para participar, é necessário fazer a inscrição no site da Aspas ou diretamente no local, ao custo de R$ 120, que garante acesso à toda a programação.

Confira a programação completa:

09 DE OUTUBRO

- 16h: Palestra – João Branco, ex-VP de marketing do McDonald’s Brasil. Tema: Desmarketize-se! Hora de humanizar sua marca e criar conexões genuínas.

- 17h30: Cerimônia de abertura oficial com autoridades, expositores, participantes e convidados.

- 18h30: Inauguração da feira.

10 DE OUTUBRO

- 14h30: Painel – Supermercados, gastronomia paraense e COP 30: receita para desenvolvimento sustentável.

Convidados: Celso Sabino (Ministro do Turismo), Rosane Oliveira (presidente da Abrasel), Eduardo Costa (Secretário de Estado de Turismo), Ângela Sicília (chefe do restaurante Famiglia Sicília), Yvens Penna (projeto Amazônia Sour), Jorge Portugal (presidente da ASPAS). Mediador: Rubens Magno (Sebrae).

- 17h: Palestra – Giovana Teles, ex-repórter da Globo. Tema: Equilíbrio de forças entre política e economia para o novo Brasil.

11 DE OUTUBRO

- 14h30: Painel – Impactos da Reforma Tributária e os desafios de sua regulamentação e implementação.

Convidados: deputados federais Joaquim Passarinho e Luiz Gastão, Paulo Rabello de Castro, João Galassi, Jorge Portugal, Francisco Victer, Alex Dias de Carvalho, Thiago Lóes, Fernando Guedes. Mediador: Paulo Oliveira (ASPAS).

- 17h: Palestra – Frederico Gorgulho, especialista em varejo. Tema: Tendências de consumo e estratégias de venda para chão de loja.



Serviço:

25ª Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte (SuperNorte 2024)

Local: Hangar Convenções & Feiras da Amazônia - Av. Dr. Freitas, s/n - Marco

Data: 09 a 11 de outubro

Horário: 18h às 23h