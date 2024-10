SuperNorte 2024 começa nesta quarta (09/10) e promete impulsionar o setor em todo o Pará

A 25ª Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte (SuperNorte 2024) começa nesta quarta-feira (09/10), no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. A edição deste ano celebra os 25 anos do evento, que reúne expositores, palestras técnicas e másters com foco nas tendências de mercado. Para divulgar a iniciativa, o presidente da Associação Paraense de Supermercados (ASPAS), Jorge Portugal, visitou a redação integrada do Grupo Liberal nesta segunda-feira (07/10).

O tema desta edição, “Supermercado em Transformação”, convida os participantes a refletirem sobre a evolução do setor diante das novas demandas de consumidores com uma programação que se estende até sexta-feira (11). O presidente, acompanhado dos vice-presidentes Fernando Yamada e José Oliveira, foram recebidos na sede do Grupo Liberal pelo diretor de conteúdo Felipe Melo, Fuad Hanna, supervisor comercial e Marcelo Zanella, gerente comercial do Grupo Liberal. Na oportunidade os representantes da associação destacaram a importância da SuperNorte como um espaço não apenas de relacionamento, mas de geração de negócios.

“Essa feira se consolidou como um momento de negociação intensa, principalmente para pequenos supermercados do interior e grandes redes. Temos participantes de diversas regiões do estado, como Rondon do Pará e da fronteira, que aproveitam o evento para fechar acordos comerciais. Além disso, estamos impulsionando as vendas com o sorteio de um carro zero quilômetro para quem fechar pedidos na feira, algo que já virou uma tradição desde 2019”, afirma Jorge.

A expectativa é que a feira movimente e fomente os negócios dos quatro cantos do estado, com a presença de mais de 70 expositores que trazem produtos, serviços e tecnologias voltados para o varejo e o autosserviço. “A cada edição, notamos um crescimento significativo no interesse de empresas em expor seus produtos. Estamos quase atingindo a capacidade máxima do espaço do Hangar. Isso mostra que a feira tem se tornado uma plataforma cada vez mais importante para o desenvolvimento de novas parcerias e o fortalecimento do setor”, explica Portugal.

Além das oportunidades de negócios, a SuperNorte 2024 contará com uma programação diversificada de palestras e painéis, abordando temas como sustentabilidade, a relação entre supermercados e gastronomia paraense, e os impactos da Reforma Tributária. A programação também trará grandes nomes do varejo e da economia para compartilhar suas experiências e estratégias com os participantes.

A feira estará aberta para visitação das 18h às 23h, nos três dias de evento, e para participar, é necessário fazer a inscrição no site da ASPAS ou diretamente no local. O valor da inscrição é R$ 120 e garante acesso a toda a programação.



Confira a programação completa:

09 DE OUTUBRO

- 16h: Palestra – João Branco, ex-VP de marketing do McDonald’s Brasil. Tema: Desmarketize-se! Hora de humanizar sua marca e criar conexões genuínas.

- 17h30: Cerimônia de abertura oficial com autoridades, expositores, participantes e convidados.

- 18h30: Inauguração da feira.

10 DE OUTUBRO

- 14h30: Painel – Supermercados, gastronomia paraense e COP 30: receita para desenvolvimento sustentável.

Convidados: Celso Sabino (Ministro do Turismo), Rosane Oliveira (presidente da Abrasel), Eduardo Costa (Secretário de Estado de Turismo), Ângela Sicília (chefe do restaurante Famiglia Sicília), Yvens Penna (projeto Amazônia Sour), Jorge Portugal (presidente da ASPAS). Mediador: Rubens Magno (Sebrae).

- 17h: Palestra – Giovana Teles, ex-repórter da Globo. Tema: Equilíbrio de forças entre política e economia para o novo Brasil.

11 DE OUTUBRO

- 14h30: Painel – Impactos da Reforma Tributária e os desafios de sua regulamentação e implementação.

Convidados: deputados federais Joaquim Passarinho e Luiz Gastão, Paulo Rabello de Castro, João Galassi, Jorge Portugal, Francisco Victer, Alex Dias de Carvalho, Thiago Lóes, Fernando Guedes. Mediador: Paulo Oliveira (ASPAS).

- 17h: Palestra – Frederico Gorgulho, especialista em varejo. Tema: Tendências de consumo e estratégias de venda para chão de loja.



Serviço:

25ª Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte (SuperNorte 2024)

Local: Hangar Convenções & Feiras da Amazônia - Av. Dr. Freitas, s/n - Marco, Belém - PA, 66613-902

Data: 09 a 11 de outubro

Horário: 18h às 23h