SuperNorte 2024 encerra com debates sobre regulamentação e implementação da Reforma Tributária

Empresários do setor supermercadista, políticos, e representantes de órgãos de classe, entre outros setores, discutiram a regulamentação e a implementação da Reforma Tributária, já aprovada na Câmara federal, nesta sexta-feira (11/10), último dia da 25ª Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte, no Hangar em Belém.

A feira também debateu as tendências de consumo e estratégias de venda. O presidente da Associação Paraense de Supermercados - ASPAS, realizadora da SuperNorte, Jorge Portugal, afirmou que os temas, em questão, “influenciam diretamente os negócios supermercadistas”, disse ele.

Portugal afirmou que o evento, em Belém, reuniu pessoas que participam e também quem já participou diretamente dos processos da reforma tributária.“No segundo momento, tivemos os ensinamentos do profundo conhecedor do varejo supermercadista, o publicitário Frederico Gorgulho”, afirmou ele.

O painel Reforma Tributária abrangeu o presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi. Ele ressaltou que “a reforma vai definir o futuro dos negócios no país, mas também, como nós, como nação, vamos poder comprar e vender de uma forma que fechamos segurança, que não nos sintamos usurpados”.

Também participaram do painel, os deputados federais Joaquim Passarinho, Luiz Gastão e Sidney Leite, membros do GT da Regulamentação da Reforma Tributária, o economista e ex-presidente do BNDES e IBGE, Paulo Rabello de Castro, e representantes da União Nacional da Carne, da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, do Sinduscon-PA e da Federação das Indústrias do Pará também compuseram os debates.

A SuperNorte teve visitação intensa, desde a abertura na última quarta-feira (9), e oportunizou novos negócios para representantes dos supermercados. O evento seguirá até às 23h, da sexta-feira, e, ao final, faria o sorteio de um carro 0KM, entre os participantes do evento que firmaram negócios na feira. Os números finais de público e volume de negócios serão contabilizados e divulgados na próxima segunda-feira (14/10).