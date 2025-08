Belém lidera crescimento da aviação no Norte, que movimentou 5,5 milhões de passageiros no semestre

A Região Norte do Brasil registrou a movimentação de mais de 5,5 milhões de passageiros em voos domésticos e internacionais no primeiro semestre de 2025. O número representa um crescimento de quase 7% em comparação com o mesmo período de 2024, de acordo com o Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Entre os terminais da região, o Aeroporto Internacional de Belém (Val-de-Cans), no Pará, foi o que mais recebeu passageiros no período, totalizando 1.882.276 viajantes — um aumento de 0,5% em relação ao ano anterior. A capital paraense se destaca como o principal polo aéreo do Norte e deve registrar fluxo ainda maior no segundo semestre, impulsionado pela realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro.

A movimentação de passageiros também foi expressiva em outros terminais da região. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM), apresentou um crescimento de quase 15% no número de passageiros, passando de 1.333.922 para 1.526.614 no comparativo anual. Já em Palmas (TO), o Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues registrou avanço de quase 10%, com 354.725 embarques e desembarques no semestre.

Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), o desempenho dos terminais do Norte acompanha a tendência de crescimento da aviação civil brasileira como um todo, que teve alta de 10% no mesmo período.

Expansão nacional ultrapassa 61 milhões de passageiros

O Brasil movimentou 61,8 milhões de passageiros entre janeiro e junho deste ano, frente aos 56,2 milhões do primeiro semestre de 2024. Para o diretor de Outorgas, Patrimônio e Políticas Regulatórias Aeroportuárias, Daniel Longo, o crescimento é reflexo de uma economia nacional em expansão e de investimentos federais em infraestrutura aeroportuária na região.

“O Norte é uma região estratégica para o desenvolvimento nacional, e o governo federal tem concentrado esforços para dotá-la de uma moderna infraestrutura. Isso se reflete em melhores serviços para os passageiros e condições mais favoráveis para as companhias aéreas”, afirmou.

Juntos, os aeroportos de Belém, Manaus e Palmas foram responsáveis por mais de 3,7 milhões de passageiros no semestre, consolidando a importância da aviação regional como instrumento de integração, turismo e desenvolvimento econômico no Norte do país.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia