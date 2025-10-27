Minha Casa Minha Vida chega a São Caetano de Odivelas com novas moradias
Famílias foram contempladas na área rural em entrega feita pelo ministro das cidades, Jader Filho
Moradores do município de São Caetano de Odivelas, nordeste paraense, foram contemplados com a entrega de oito casas concluídas, todas na comunidade do quilômetro 8, na zona rural. As chaves foram entregues nesta segunda-feira (27), pelas mãos do ministro de Cidades, Jader Filho. De acordo com ele, o objetivo é levar ainda mais moradias para as regiões vizinhas.
“Além do Km 08, também vamos levar casas dignas para a população das comunidades do Camapu-Mirim e Maracajá. Esse é um sonho que existe desde 2014 e cujo projeto só conseguiu se materializar na nossa gestão, com a chegada do presidente Lula”, explicou o ministro.
Somadas as entregas desta segunda-feira, o município ainda se prepara para receber outras oito novas moradias, que já estão em fase de construção através do programa. Ao todo, a região conta com 115 unidades habitacionais contratadas em 2025. O evento de entrega apresentou apenas as unidades.
“Essas são só as 8 primeiras moradias que entregamos em São Caetano de Odivelas. Temos outras 8 em construção e vamos iniciar mais obras nas próximas semanas. No total, são 115 casas do Rural contratadas e que se tornarão a conquista do sonho da casa própria para as famílias da zona rural de Odivelas”, afirmou o representante da pasta.
O governo federal destinou R$ 8,6 milhões para a construção de 115 moradias em São Caetano de Odivelas, no Pará. Segundo a prefeita Leila Felipa, a iniciativa é resultado da cooperação entre os governos municipal, estadual e federal. “O avanço do município é fruto dessa parceria com o Governo do Pará, o Governo do Brasil e o Ministério das Cidades”, destacou. De acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal, as unidades habitacionais restantes serão concluídas e entregues às famílias contempladas até março de 2026.
