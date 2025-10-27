Minha Casa Minha Vida chega a São Caetano de Odivelas com novas moradias

Moradores do município de São Caetano de Odivelas, nordeste paraense, foram contemplados com a entrega de oito casas concluídas, todas na comunidade do quilômetro 8, na zona rural. As chaves foram entregues nesta segunda-feira (27), pelas mãos do ministro de Cidades, Jader Filho. De acordo com ele, o objetivo é levar ainda mais moradias para as regiões vizinhas.

“Além do Km 08, também vamos levar casas dignas para a população das comunidades do Camapu-Mirim e Maracajá. Esse é um sonho que existe desde 2014 e cujo projeto só conseguiu se materializar na nossa gestão, com a chegada do presidente Lula”, explicou o ministro.

Somadas as entregas desta segunda-feira, o município ainda se prepara para receber outras oito novas moradias, que já estão em fase de construção através do programa. Ao todo, a região conta com 115 unidades habitacionais contratadas em 2025. O evento de entrega apresentou apenas as unidades.

“Essas são só as 8 primeiras moradias que entregamos em São Caetano de Odivelas. Temos outras 8 em construção e vamos iniciar mais obras nas próximas semanas. No total, são 115 casas do Rural contratadas e que se tornarão a conquista do sonho da casa própria para as famílias da zona rural de Odivelas”, afirmou o representante da pasta.

O governo federal destinou R$ 8,6 milhões para a construção de 115 moradias em São Caetano de Odivelas, no Pará. Segundo a prefeita Leila Felipa, a iniciativa é resultado da cooperação entre os governos municipal, estadual e federal. “O avanço do município é fruto dessa parceria com o Governo do Pará, o Governo do Brasil e o Ministério das Cidades”, destacou. De acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal, as unidades habitacionais restantes serão concluídas e entregues às famílias contempladas até março de 2026.