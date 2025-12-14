Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Lula exalta na rede X 'Natal farto' na mesa dos brasileiros e avalia os 3 anos de governo

Ele também mencionou que a aprovação do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda a partir de 2026 irá beneficiar os trabalhadores brasileiros

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Lula (PT) usou as redes sociais na manhã deste domingo, 14, para exaltar a expectativa de um "Natal farto" na mesa dos brasileiros, em meio aos ganhos de renda da população e o baixo nível de desemprego. "2025 vai se consolidando como um ano de avanços e conquistas para o povo brasileiro. Com mais oportunidades de emprego e aumento de renda, o Natal em família será mais farto. Nada mais justo para quem trabalhou duro o ano inteiro", escreveu o perfil oficial do presidente no X, ao compartilhar manchete de uma reportagem do jornal O Globo.

Ele também mencionou que a aprovação do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda a partir de 2026 irá beneficiar os trabalhadores brasileiros. "Um círculo virtuoso, onde ganha o povo e ganha a economia brasileira", frisou.

Em outra postagem no X, da última sexta-feira, Lula já havia listado 10 pontos de comemoração dos seus três anos de governo até aqui. Além da taxa de desemprego baixo e o recorde da geração de empregos, ele celebrou a saída do Brasil do Mapa da Fome e a queda da extrema pobreza no País.

Lula também mencionou a abertura de novos institutos federais; criação do programa Pé-de-Meia e ampliação dos programas Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos e Farmácia Popular. O presidente ainda destacou que, sob seu governo, os quilombolas e povos indígenas foram incluídos no orçamento e no mapa das políticas públicas.

Palavras-chave

LULA/X/EXPECTATIVAS/NATAL/AVALIAÇÃO/GOVERNO
