Michelle chama Nikolas Ferreira de 'filho 06' de Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) se referiu ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) como "filho 06" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração foi feita em uma postagem em rede social nesta segunda-feira, 26.

A publicação ocorreu após a mobilização política conduzida pelo parlamentar mineiro, que percorreu cerca de 240 quilômetros de Paracatu (MG) até Brasília. O grupo liderado por Nikolas Ferreira partiu no dia 19 e chegou à capital federal no domingo, 25.

O ato foi apresentado como "Caminhada pela Paz" pelos organizadores, integrando o movimento "Acorda, Brasil". O objetivo era protestar contra as condenações relacionadas aos ataques de 8 de janeiro de 2023.

A Repercussão do Apelido e a Mobilização

"O Brasil acordou, 06 - lembra que o Jair te adotou em Minas Gerais?", escreveu Michelle em sua conta no Instagram, fazendo menção ao ex-presidente.

Segundo levantamento do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo (USP) e da ONG More in Common, a manifestação reuniu 18 mil pessoas em Brasília no domingo.

O cálculo, com margem de erro de 12%, aponta um público de pico entre 15,8 mil e 20,1 mil participantes. A contagem foi realizada a partir de fotos aéreas, analisadas com software de inteligência artificial.

Incidente Durante o Ato: Raio Atinge Participantes

Durante o evento, um raio atingiu os participantes, resultando em atendimentos de emergência. O Corpo de Bombeiros informou que 89 pessoas precisaram de socorro no local.

Destas, 47 foram encaminhadas a unidades de saúde. Onze dos atendidos demandaram atenção médica de maior complexidade após o incidente.

Situação dos Feridos em Unidades de Saúde

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal comunicou que 14 pacientes receberam os primeiros atendimentos no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Três permanecem internados na unidade e um foi transferido para o Hospital Santa Marta.

Um paciente solicitou transferência para uma unidade da rede privada, sem atualização sobre seu estado de saúde. Os demais já receberam alta. Ao todo, 41 pessoas foram atendidas pela rede pública de saúde do Distrito Federal.

Desse total de 41, 36 já receberam alta hospitalar. Pelo menos quatro manifestantes continuam internados em diferentes unidades.

Uma mulher ferida pela queda do raio permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Marta. Ela foi transferida do Hran na madrugada de segunda-feira.

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGE Saúde) informou que todos os pacientes que deram entrada no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) devido ao incidente já receberam alta.

Das 27 pessoas atendidas na unidade, quatro permaneceram em observação até a manhã desta segunda-feira, sem registro de casos graves.