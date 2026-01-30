Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Marina Silva diz que conversa com PT sobre disputa ao Senado por São Paulo

Marina também comentou as especulações em torno de uma eventual candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ao governo de São Paulo.

Estadão Conteúdo
fonte

Ministra Marina Silva diz que o novo licenciamento ambiental é "extremamente duvidoso" (Valter Campanato)

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que conversou com o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, e que também foi procurada por outras legendas interessadas em lançá-la candidata ao Senado por São Paulo nas eleições deste ano.

Segundo a ministra, as conversas ainda estão em fase inicial e não há decisão tomada sobre uma eventual filiação partidária ou candidatura. Marina afirmou que tem recebido sondagens de diferentes siglas e que o cenário está sendo avaliado com cautela.

"Estou dialogando com o PT, sim, e tive uma primeira conversa muito boa com o Edinho. Uma conversa já aconteceu com a presidente do PSOL, Paula Coradi. Tem pedidos de conversa do PSB, do PV, de vários partidos. Uma análise está sendo feita", disse em entrevista à RedeTV!, nesta quinta-feira, 29.

Marina também comentou as especulações em torno de uma eventual candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ao governo de São Paulo. Segundo ela, as manifestações dentro do campo governista não devem ser interpretadas como pressão para que ele entre na disputa.

"Muita gente fala em pressão, mas eu vejo como reconhecimento da liderança que o Haddad representa e da importância política que ele tem", afirmou. Marina lembrou que o ministro levou a disputa paulista ao segundo turno em 2022, em uma eleição considerada difícil, e que o desempenho foi decisivo para a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "A liderança dele volta a ser central", disse.

Eleita deputada federal em 2022, Marina afirmou que não pretende disputar a reeleição à Câmara e indicou que vê o Senado como o próximo passo de sua trajetória política.

"Eu me vejo no desenho da construção para o Senado. São Paulo ajudou a salvar a minha vida biológica e me recolocou na cena política de uma forma incrível, quando eu nem queria mais ser candidata. E, agora, eu estou disposta a fazer essa construção", disse.

Além do nome de Marina, o PT estuda lançar a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB-MS), como candidata ao Senado. Tebet avalia a mudança de domicílio eleitoral após as eleições de 2022, quando apoiou Lula no segundo turno, movimento que gerou resistência ao seu nome em Mato Grosso do Sul, reduto de perfil majoritariamente bolsonarista.

Marina Silva tem uma trajetória no PT. Foi uma das fundadoras da legenda e permaneceu filiada por mais de duas décadas, até 2009, quando anunciou sua desfiliação após divergências internas, especialmente em torno da agenda ambiental. À época, a então senadora afirmou que a decisão havia sido "sofrida" e disse buscar liberdade para discutir projetos programáticos ligados ao desenvolvimento sustentável.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/SENADO/MARINA SILVA/CONVERSA/PT
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Marina Silva diz que conversa com PT sobre disputa ao Senado por São Paulo

Marina também comentou as especulações em torno de uma eventual candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ao governo de São Paulo.

30.01.26 14h38

POLÍTICA

Tarcísio de Freitas, sobre Kassab: Ficar em São Paulo não tem nada a ver com submissão

Tarcísio afirmou que o vínculo com o ex-presidente preso Bolsonaro sempre foi próximo, marcado por amizade e "consideração mútua".

30.01.26 14h18

PRAZO DA JUSTIÇA

Prazo para retirada de propagandas atribuídas a Hana Ghassan termina nesta segunda (2), diz TRE-PA

Empresas foram intimadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará e cumprem prazo até data-limite.

30.01.26 13h42

'Coloquei meu destino político na mão do presidente', diz Simone Tebet

30.01.26 12h17

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Ordem na casa

Justiça Eleitoral manda retirar propagandas atribuídas a Hana Ghassan por campanha antecipada

Decisão liminar atende denúncia de partido e fixa prazo para remoção

26.01.26 18h49

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

NOVO FILHO?

Michelle chama Nikolas Ferreira de 'filho 06' de Bolsonaro

A marcha de Nikolas Ferreira, parte do movimento "Acorda, Brasil", mobilizou milhares e foi marcada por um incidente com queda de raio

27.01.26 12h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda