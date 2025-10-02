Programa Habitacional 'Sua Casa' beneficia mais de 150 mil famílias no Pará

O Governo do Pará, por meio da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), ultrapassou o número de 150 mil famílias beneficiadas pelo programa habitacional Sua Casa em todo o Pará. Destinado à aquisição de material de construção para obra da casa própria e para o pagamento da mão de obra do pedreiro, o benefício pode chegar a R$ 21 mil. O auxíli deve ser aplicado, obrigatoriamente, na construção da casa, reforma, ampliação ou adaptação da moradia em casos de pessoas com deficiência (PcD).

A aposentada Joana Célia Farias, que mora em Soure, no Marajó, está concluindo a obra da casa dela, com quase 70 anos de idade. Maria Madalena Souza, moradora de Ananindeua, também recebeu a segunda etapa do benefício para concluir a obra da casa nova com o cheque que recebeu no mês passado. Elas são apenas dois exemplos de mulheres beneficiadas pelo programa, que garante moradia digna.

“Eu vivia numa casinha de madeira, que chovia muito, já tinha tombado para o lado, mas o pior mesmo era os ratos, que pelas condições da casa haviam infestado a casa, hoje minha casinha está em alvenaria, com sala, dois quartos, cozinha. Uma parte está rebocada, mas estou bem melhor, sem dúvida, nenhuma”, disse a aposentada Joana Farias.

Madalena Souza conta que a mãe lhe cede parte do terreno da casa, para que Madalena iniciasse a obra. “Agora, vou terminar com a maior felicidade do mundo, porque ter minha casa é um sonho de uma vida inteira, não só meu, mas de toda a minha família”, comemorou.

O programa Sua Casa foi criado pelo governador Helder Barbalho, por meio de decreto 8.967 de 30 de Dezembro de 2019. O diretor-presidente da Cohab, Manoel Pioneiro destaca que o Sua Casa é um dos maiores programas de combate ao déficit habitacional do Brasil. “No período de 2019 a 2025, foram beneficiadas 154.973 famílias de todas as regiões de integração do Pará, sem distinção, um investimento do Governo do Pará de R$ 1,3 bilhão, o que reflete o trabalho do governador Helder Barbalho e da nossa vice-governadora Hana Ghassan, com quem mais precisa no Pará, levando dignidade para os lares paraenses”, pontua pioneiro.

Serviço:

As inscrições para o Sua Casa podem ser feitas na sede da Cohab em Belém, das 8h às 14h, e nos demais municípios nas ações itinerantes da Companhia. A inscrição é gratuita e feita por servidores devidamente identificados.

Para participar do programa Sua Casa, os interessados devem atender aos seguintes critérios:

I - Renda familiar de até três salários mínimos;

II - Não possuir outro imóvel;

III - Ser maior de dezoito anos ou emancipado;

IV - Ter família constituída com no mínimo dois integrantes;

V - Não ter sido beneficiado em outro programa habitacional no âmbito Municipal, Estadual e Federal; e

VI - Comprovar que detém a propriedade ou posse mansa e pacífica do imóvel há mais de cinco anos.

As famílias, que já foram beneficiadas em outros programas habitacionais, podem ser atendidas de modo excepcional em caso de ocorrência de sinistro, condições mínimas de habitabilidade, vulnerabilidade social ou remanejamento.