Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Jader Filho fala sobre nova política habitacional com meta de financiar 80 mil moradias até 2026

Ministro paraense destaca que medida prevista pela Caixa deve ampliar crédito imobiliário e atender classe média; anúncio oficial será feito por Lula nesta sexta (10)

Gabi Gutierrez
fonte

De acordo com o governo federal, a nova política prevê uma reforma estrutural no uso da poupança para alavancar o crédito habitacional (Ricardo Stucker)

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, nesta quarta-feira (9), em São Paulo, falou que a Caixa Econômica Federal deve financiar cerca de 80 mil novas moradias até 2026 com a implementação da nova política habitacional do governo federal. O programa será oficialmente lançado nesta sexta-feira (10) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o ministro, que é paraense, a iniciativa representa uma reforma estrutural no uso da poupança para impulsionar o crédito imobiliário, tornando as regras do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) mais modernas e eficientes. O objetivo é ampliar o acesso ao financiamento da casa própria, especialmente para famílias de classe média que hoje têm poucas opções de crédito.

VEJA MAIS:

image Em Belém, Lula confirma linha de crédito para reformas habitacionais
Presidente deu mais informações sobre a iniciativa. Segundo ele, o projeto deve ser divulgado em até 30 dias


image Programa federal para reforma de casas terá crédito de até R$ 30 mil por família
As parcelas dos financiamentos não poderão comprometer mais de 25% da renda familiar


image No Senado, ministro Jader Filho avalia Minha Casa, Minha Vida e programas de desenvolvimento
A audiência faz parte das discussões da CDR sobre desenvolvimento regional e sustentabilidade

“A previsão é que só a Caixa possa realizar mais 80 mil novos financiamentos até 2026. Vamos começar isso imediatamente. Só na Caixa, estão previstos mais 80 mil novas habitações financiadas”, afirmou Jader Filho, durante participação no evento Incorpora 2025, um dos maiores encontros do setor imobiliário do país.

O ministro explicou que a nova política foi elaborada em parceria com o Ministério da Fazenda, o Banco Central e a Caixa Econômica Federal, com foco em atender famílias com renda mensal entre R$ 12 mil e R$ 20 mil — um público que, segundo ele, está “desassistido” pelas atuais linhas de financiamento.

“Essas famílias estavam desatendidas. Antes da criação do Minha Casa, Minha Vida da classe média, o problema era ainda maior, porque quem ganhava acima de R$ 9,6 mil não era atendido. O que buscamos agora é dar mais opções de financiamento para todas as famílias que querem realizar o sonho da casa própria, com parcelas que caibam no bolso”, destacou o ministro.

O presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Luiz França, avaliou que o novo modelo deve impulsionar o mercado imobiliário, ao ampliar a disponibilidade de recursos e fortalecer a oferta de crédito.

Além disso, Jader Filho revelou que o governo estuda ajustes nas três primeiras faixas de renda do programa Minha Casa, Minha Vida, com possíveis mudanças nos tetos de valores dos imóveis e de renda.

“Existe um pedido de incorporadoras e outros setores para revisar esses limites, e estamos estudando isso junto com a Casa Civil e a Abrainc. É provável que façamos um ajuste tanto no teto dos imóveis quanto no teto de renda”, adiantou o ministro.

A nova política habitacional integra as ações do governo para estimular o setor da construção civil, gerar empregos e ampliar o acesso à moradia no país — uma pauta que tem forte impacto também na região Norte, onde a demanda por financiamento habitacional ainda é alta e o custo de construção tende a ser maior devido à logística e aos materiais.

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, anunciou nesta quarta-feira (9), em São Paulo, que a Caixa Econômica Federal deve financiar cerca de 80 mil novas moradias até 2026 com a implementação da nova política habitacional do governo federal. O programa será oficialmente lançado nesta sexta-feira (10) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o ministro, que é paraense, a iniciativa representa uma reforma estrutural no uso da poupança para impulsionar o crédito imobiliário, tornando as regras do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) mais modernas e eficientes. O objetivo é ampliar o acesso ao financiamento da casa própria, especialmente para famílias de classe média que hoje têm poucas opções de crédito.

“A previsão é que só a Caixa possa realizar mais 80 mil novos financiamentos até 2026. Vamos começar isso imediatamente. Só na Caixa, estão previstos mais 80 mil novas habitações financiadas”, afirmou Jader Filho, durante participação no evento Incorpora 2025, um dos maiores encontros do setor imobiliário do país.

O ministro explicou que a nova política foi elaborada em parceria com o Ministério da Fazenda, o Banco Central e a Caixa Econômica Federal, com foco em atender famílias com renda mensal entre R$ 12 mil e R$ 20 mil — um público que, segundo ele, está “desassistido” pelas atuais linhas de financiamento.

“Essas famílias estavam desatendidas. Antes da criação do Minha Casa, Minha Vida da classe média, o problema era ainda maior, porque quem ganhava acima de R$ 9,6 mil não era atendido. O que buscamos agora é dar mais opções de financiamento para todas as famílias que querem realizar o sonho da casa própria, com parcelas que caibam no bolso”, destacou o ministro.

O presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Luiz França, avaliou que o novo modelo deve impulsionar o mercado imobiliário, ao ampliar a disponibilidade de recursos e fortalecer a oferta de crédito.

Além disso, Jader Filho revelou que o governo estuda ajustes nas três primeiras faixas de renda do programa Minha Casa, Minha Vida, com possíveis mudanças nos tetos de valores dos imóveis e de renda.

“Existe um pedido de incorporadoras e outros setores para revisar esses limites, e estamos estudando isso junto com a Casa Civil e a Abrainc. É provável que façamos um ajuste tanto no teto dos imóveis quanto no teto de renda”, adiantou o ministro.

A nova política habitacional integra as ações do governo para estimular o setor da construção civil, gerar empregos e ampliar o acesso à moradia no país — uma pauta que tem forte impacto também na região Norte, onde a demanda por financiamento habitacional ainda é alta e o custo de construção tende a ser maior devido à logística e aos materiais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

moradia e habitação

caixa economica

Minha Casa, Minha Vida
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

inclusão social

Lula diz que pretende criar 'sociedade de classe média' com políticas de inclusão social

O presidente também rebateu as críticas feitas aos programas do governo, afirmando que 90% dos brasileiros são beneficiados com os projetos liderados pelo governo federal

10.10.25 13h27

Investimento

Ministério de Minas e Energia anuncia plano para baratear tarifa e expandir energia limpa no Pará

Outra novidade é a criação de uma secretaria para avançar em investimentos de eletrificação, disse ministro em coletiva

10.10.25 13h02

MORADIA

Jader Filho fala sobre nova política habitacional com meta de financiar 80 mil moradias até 2026

Ministro paraense destaca que medida prevista pela Caixa deve ampliar crédito imobiliário e atender classe média; anúncio oficial será feito por Lula nesta sexta (10)

10.10.25 12h37

Novidade

Tucupi em caixinha de leite? Confira a novidade lançada no Pará

Produto 100% natural e sem conservantes traz praticidade para pratos como tacacá e pato no tucupi, ícones da culinária amazônica

10.10.25 11h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

CONCURSOS BANCÁRIOS

Com salários de até R$ 20 mil, concursos bancários previstos no Brasil devem ter mais de 800 vagas

Banco Central, CVM, Previc e Banco do Brasil estão com concursos solicitados ou previstos para os próximos meses; oportunidades contemplam níveis médio e superior, com remunerações atrativas e lotação nacional.

06.10.25 7h15

ECONOMIA

Saiba quando sai a primeira parcela do 13º terceiro em 2025

Confira as datas de pagamento para trabalhadores com carteira assinada (CLT) e segurados do INSS

29.09.25 13h15

APOSENTADORIA

Aposentados do INSS que ganham mais que o mínimo começam a receber 13º

Pagamento a quem ganha benefício mínimo começou no último dia 24

02.05.25 8h12

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda