Ministro Jader Filho participa de audiência no Senado

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, participa nesta terça-feira (7), às 9h30, de uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) do Senado Federal. O encontro foi solicitado pela presidente do colegiado, senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), e pela senadora Augusta Brito (PT-CE).

A reunião vai discutir as políticas de integração nacional e desenvolvimento urbano, além das ações estratégicas do Ministério das Cidades para promover o crescimento sustentável.

De acordo com o requerimento apresentado pelas parlamentares, o debate deve permitir uma avaliação dos programas e projetos em andamento, como o Minha Casa, Minha Vida, e levantar os principais desafios na execução das políticas públicas habitacionais e urbanas. Também estarão em pauta as iniciativas voltadas ao turismo urbano e à cooperação entre governo, municípios e setor privado.

O documento ressalta que o Ministério das Cidades atua para reduzir desigualdades sociais, ampliar o acesso à moradia, saneamento e transporte e fortalecer a infraestrutura urbana. Entre os objetivos estão integrar desenvolvimento regional e turismo e estimular cidades mais inclusivas, seguras e sustentáveis.

Segundo Dorinha Seabra, a presença do ministro “vai possibilitar uma análise detalhada das ações do ministério e dos resultados já alcançados, além de discutir melhorias nas políticas públicas voltadas ao ambiente urbano”.

A audiência faz parte de uma série de debates promovidos pela CDR sobre crescimento equilibrado e sustentável. Em agosto, o colegiado discutiu o potencial do turismo brasileiro e o fortalecimento do setor no cenário internacional.

O evento será interativo, com participação popular por meio do Portal e-Cidadania e da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211). As perguntas enviadas poderão ser lidas e respondidas ao vivo pelos senadores e convidados.

Os participantes terão direito a declaração de participação, válida como atividade complementar em cursos universitários. O Portal e-Cidadania também continua aberto para o envio de opiniões e sugestões de novas leis.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia