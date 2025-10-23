Paper Log House: projeto de moradia rápida e de baixo custo chega a Belém

Entre os dias 01 a 21 de novembro, Belém recebe uma obra que mistura arquitetura inovadora, consciência ambiental e responsabilidade social. Trata-se da Paper Log House, instalação criada pelo arquiteto japonês Shigeru Ban, vencedor do Prêmio Pritzker 2014, o mais prestigiado da arquitetura mundial. A construção está aberta à visitação gratuita na área externa do Parque da Residência, no bairro de São Brás.

A casa integra o projeto Disaster Relief, desenvolvido por Ban após o terremoto de Hanshin-Awaji, no Japão, em 1995. Com estrutura feita de tubos de papelão e madeira, a proposta é oferecer moradias emergenciais de rápida execução e baixo custo, utilizando materiais acessíveis até em áreas devastadas por desastres. O modelo já foi replicado em países como Índia, Haiti e Turquia.

Belém recebe obra com propósito social

A chegada da instalação à capital paraense ocorre em um momento simbólico, às vésperas da realização da COP30, conferência global da ONU sobre mudanças climáticas. A ação é promovida pela Japan House São Paulo, que já havia realizado a exposição "Japonésia" em Belém, em 2021.

A Paper Log House é montada com a participação de voluntários e estudantes, valorizando o trabalho coletivo como instrumento de transformação. A ideia é reforçar o papel da arquitetura em situações de crise e reconstrução comunitária.

(Foto: Thiago Minoru/ JHSP_Paper Log House)

“A construção coletiva das casas também é um aspecto fundamental para promover a consciência da relevância de um trabalho em conjunto em prol da reconstrução da comunidade. Desde 2019, tentamos articular projetos com Shigeru Ban nessa área e, finalmente, conseguimos trazer a Belém um dos modelos mais inspiradores de seu trabalho, esperando que possa servir também de exemplo para brasileiros, paraenses e para as comunidades mundiais”, afirma Natasha Barzaghi Geenen, diretora cultural da Japan House São Paulo e curadora da exposição.

Para Carlos Roza, presidente da Japan House São Paulo, o projeto é uma provocação necessária diante das mudanças climáticas: “A presença da Paper Log House em Belém reforça o debate que buscamos articular com Shigeru Ban durante sua visita a São Paulo no início do ano: que a arquitetura pode, e deve, ser parte de transformações sociais. Às vésperas da COP30, o projeto nos inspira a refletir sobre as maneiras como habitamos o planeta e como podemos adaptar a construção civil para contribuir com comunidades e condições climáticas de diferentes regiões.”

Após o encerramento da exposição, a estrutura será transferida para o campus do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), onde passará a abrigar atividades de ensino e pesquisa sobre habitação sustentável, arquitetura social e soluções adaptadas à realidade amazônica.

A construção da casa em Belém é fruto de uma parceria entre a Japan House São Paulo, o escritório Shigeru Ban Architects, a Secretaria de Estado de Cultura do Pará (SECULT/PA) e o Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa).

Serviço

Exposição - Paper Log House

Período: 01 a 21 de novembro de 2025

Local: parque da Residência – avenida Magalhães Barata, 830, São Brás, Belém (PA)