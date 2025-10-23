Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Paper Log House: projeto de moradia rápida e de baixo custo chega a Belém

A obra obra mistura arquitetura inovadora, consciência ambiental e responsabilidade social

O Liberal

 Entre os dias 01 a 21 de novembro, Belém recebe uma obra que mistura arquitetura inovadora, consciência ambiental e responsabilidade social. Trata-se da Paper Log House, instalação criada pelo arquiteto japonês Shigeru Ban, vencedor do Prêmio Pritzker 2014, o mais prestigiado da arquitetura mundial. A construção está aberta à visitação gratuita na área externa do Parque da Residência, no bairro de São Brás.

A casa integra o projeto Disaster Relief, desenvolvido por Ban após o terremoto de Hanshin-Awaji, no Japão, em 1995. Com estrutura feita de tubos de papelão e madeira, a proposta é oferecer moradias emergenciais de rápida execução e baixo custo, utilizando materiais acessíveis até em áreas devastadas por desastres. O modelo já foi replicado em países como Índia, Haiti e Turquia.

Belém recebe obra com propósito social

A chegada da instalação à capital paraense ocorre em um momento simbólico, às vésperas da realização da COP30, conferência global da ONU sobre mudanças climáticas. A ação é promovida pela Japan House São Paulo, que já havia realizado a exposição "Japonésia" em Belém, em 2021.

A Paper Log House é montada com a participação de voluntários e estudantes, valorizando o trabalho coletivo como instrumento de transformação. A ideia é reforçar o papel da arquitetura em situações de crise e reconstrução comunitária.

image (Foto: Thiago Minoru/ JHSP_Paper Log House)

VEJA MAIS

image Novo modelo construtivo cria casas ribeirinhas sustentáveis e adaptadas às mudanças climáticas
Necessidades e tradições locais dos ribeirinhos de Belém foram o ponto de partida para o projeto

image Casas sustentáveis: projeto prevê habitações adaptadas à realidade amazônica
Os pesquisadores visitaram comunidades para criar casas que respeitem as diversidades e tradições locais

“A construção coletiva das casas também é um aspecto fundamental para promover a consciência da relevância de um trabalho em conjunto em prol da reconstrução da comunidade. Desde 2019, tentamos articular projetos com Shigeru Ban nessa área e, finalmente, conseguimos trazer a Belém um dos modelos mais inspiradores de seu trabalho, esperando que possa servir também de exemplo para brasileiros, paraenses e para as comunidades mundiais”, afirma Natasha Barzaghi Geenen, diretora cultural da Japan House São Paulo e curadora da exposição.

Para Carlos Roza, presidente da Japan House São Paulo, o projeto é uma provocação necessária diante das mudanças climáticas: “A presença da Paper Log House em Belém reforça o debate que buscamos articular com Shigeru Ban durante sua visita a São Paulo no início do ano: que a arquitetura pode, e deve, ser parte de transformações sociais. Às vésperas da COP30, o projeto nos inspira a refletir sobre as maneiras como habitamos o planeta e como podemos adaptar a construção civil para contribuir com comunidades e condições climáticas de diferentes regiões.”

Após o encerramento da exposição, a estrutura será transferida para o campus do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), onde passará a abrigar atividades de ensino e pesquisa sobre habitação sustentável, arquitetura social e soluções adaptadas à realidade amazônica.

A construção da casa em Belém é fruto de uma parceria entre a Japan House São Paulo, o escritório Shigeru Ban Architects, a Secretaria de Estado de Cultura do Pará (SECULT/PA) e o Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa).

Serviço

Exposição - Paper Log House
Período: 01 a 21 de novembro de 2025
Local: parque da Residência – avenida Magalhães Barata, 830, São Brás, Belém (PA)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

habitações sustentáveis

casas sustentáveis

Paper Log House

Japan House São Paulo
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

COP 30

Carta da COP 30 propõe Belém como marco da adaptação às mudanças climáticas

A carta alerta que, sem adaptação, as mudanças climáticas ampliam desigualdades e deslocamentos

23.10.25 12h30

HERÓIS DO BREGA

VÍDEO: ‘Homem Aranha’ e ‘Deadpool’ são flagrados dançando brega agarradinhos em Belém

Super-heróis da Marvel trocam luta por romance ao som de brega paraense e vídeo bomba na web

22.10.25 14h47

BELÉM

Com foco na COP 30, campanha mobiliza doadores de sangue na Uepa

"Na COP30, sustente a vida. Doe sangue" conecta solidariedade à responsabilidade ambiental em ação no campus do CCBS

21.10.25 13h32

BELÉM

Prefeitura apresenta Plano de Proteção para crianças na COP 30

A reunião irá detalhar as diretrizes, metas e ações interinstitucionais que compõem o protocolo de proteção às crianças e adolescentes.

19.10.25 18h10

MAIS LIDAS EM BELÉM

QUE VENHA A COP 30!

Belém decreta feriado municipal e teletrabalho durante a COP 30; veja os dias

Além do feriado municipal decretado, a Prefeitura de Belém determinou teletrabalho na administração direta e indireta e a segunda parte das férias escolares da rede municipal de ensino

17.10.25 12h37

BELÉM

Feriados em novembro: confira as possíveis folgas em Belém do Pará

A capital do estado possui cinco feriados e um ponto facultativo no penúltimo mês de 2025

20.10.25 11h27

PROCESSO SELETIVO

Santa Casa do Pará abre seleção com 31 vagas para níveis médio e superior; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas para o processo seletivo e salários chegam a R$ 2 mil

19.10.25 19h06

POLÊMICA

Prefeitura de Belém exonera diretor que fez tatuagem dentro do Museu Casa Francisco Bolonha

A gravação foi alvo de críticas pelo uso inadequado de um espaço público para fins pessoais. Diante da repercussão, o servidor apagou as postagens de suas redes sociais.

21.10.25 20h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda