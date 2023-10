Lindbergh e Zambelli trocam acusações sobre terrorismo

Um bate-boca entre os deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Carla Zambelli (PL-SP) marcou os trabalhos no plenário da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (9). Em meio aos debates envolvendo o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, os dois parlamentares trocaram acusações sobre terrorismo.

Da tribuna, Lindbergh, vice-líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional, declarou que terrorismo é andar “com revólver em punho”, referindo-se a um episódio envolvendo a deputada do PL no segundo turno das eleições 2022. “A senhora não sabe? Explodir bomba é terrorismo, essa é a verdade. A senhora é uma terrorista”, declarou o petista.

“Me chamou de terrorista e vai responder por isso, não é homem de dizer isso”, respondeu a deputada. “É um homem que não sabe honrar nem o que tem no meio das pernas”, continuou Zambelli.

A parlamentar seguiu afirmando que busca proteger a própria família porque é alvo de ataques. “Lave sua boca com sabão antes de falar da minha família e da forma como protejo minha família. Eu estou sendo atacada por ser de direita, porque sou mulher”, disse.

De acordo com a deputada, a discussão teria começado após ela ter questionado o colega de parlamento se ele considerava o grupo Hamas terrorista. A parlamentar insinuou que Lindbergh é próximo das técnicas de terror: “O seu presidente anda de mãos dadas com pessoas que são terroristas e apoiam o terrorismo”.

Os dois continuaram discutindo fora do microfone, em plenário.