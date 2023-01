Governador Helder repudia invasão do Congresso Nacional e adianta medidas no Pará: 'lei e ordem'

O Governador do Pará, Helder Barbalho, se manifestou sobre a invasão do Congresso Nacional por radicais, neste domingo (08). Nas redes sociais, Helder repudiou o ato na capital Federal e garantiu que qualquer tentativa de ação semelhante será combatida no Pará.

"Repudio as cenas de invasão do Congresso, do Supremo e do Palácio - além de vandalismo e apologia contra o Estado Democrático de Direito. Nossas forças de segurança estão mobilizadas e não aceitaremos este tipo de situação no Pará. Aqui é Lei e Ordem.", postou o governador.

No Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha confirmou a exoneração do Secretário de Segurança, Anderson Torres, e ordenou que o policiamento retirasse os manifestantes de dentro dos prédios dos poderes.