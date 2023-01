Após chegada de manifestantes, governo fecha Esplanada e autoriza emprego da Força Nacional

Com a chegada de caravanas em apoio às manifestações que têm ocorrido há semanas na capital federal, contrárias ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governo resolveu reforçar a segurança. O ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou neste sábado (7) o emprego da Força Nacional na Esplanada dos Ministérios até a próxima segunda-feira (9). As informações são da CNN e do Poder360.

As mobilizações estão ocorrendo em frente ao Quartel-General do Exército Brasileiro, e o grupo tem planejado uma manifestação em frente ao Congresso Nacional. A portaria publicada fala em "proteção da ordem pública e patrimônio público e privado" da Rodoviária de Brasília até a Praça dos Três Poderes.

Ainda no sábado, o governo do Distrito Federal (DF) também fechou o acesso à Esplanada dos Ministérios e escalou viaturas da Polícia Militar (PM) para a região do Setor Militar Urbano. Segundo o órgão, a Esplanada foi fechada por conta da ameaça de uma manifestação. O governo do Distrito Federal tem adotado protocolo de segurança que inclui monitoramento de militantes apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, inclusive nas redes sociais.

Cerca de 80 ônibus chegaram com manifestantes contrários ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste sábado (7). Em Brasília há um acampamento que já dura mais de dois meses em frente ao QG do Exército. Ali, faixas pedindo intervenção federal e palavras de ordem contra Lula são constantes.

O presidente viajou para São Paulo. Neste domingo (8), ele visitará a cidade de Araraquara, afetada pelas fortes chuvas, e deve retornar a Brasília.