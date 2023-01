Flávio Dino autoriza uso da Força Nacional pela primeira vez

O novo ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou nesta quinta-feira (5) a liberação da Força Nacional de Segurança Pública para atuar em dois estados brasileiros. Esta é a primeira vez após a posse como titular da pasta que Dino faz essa autorização. As informações são do portal UOL.

Os agentes que compõem o programa de cooperação, que reúne policiais civis e militares e também bombeiros, sob coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, vão atuar em duas frentes: na Operação Arpão, no Amazonas; e na Terra Indígena Guarita, no Rio Grande do Sul.

A Força Nacional já havia sido autorizada a atuar na Operação Arpão, de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais, em junho do ano passado, após o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips.

A TI Guarita, por sua vez, foi palco de conflitos políticos no último ano após uma liderança indígena anunciar que não reconheceria o processo eleitoral para a troca de poder local. Somente agora a área receberá as equipes da Força Nacional. Trata-se da maior Terra Indígena do Rio Grande do Sul, onde vivem 7 mil pessoas.