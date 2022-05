Estrangeiros podem ajudar desenvolvimento sustentável da Amazônia, diz Michel Temer

A preservação da biodiversidade da região amazônica e os caminhos políticos para a gestão da área foram tema tratados pelo ex-presidente Michel Temer ao Grupo Liberal, nesta sexta-feira, 13.

Assista à entrevista completa:

“As queimadas acontecem com muita frequência, o que é gravíssimo. O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) está cuidando disso e as forças armadas vêm auxiliando essa tarefa, mas é preciso dizer que as palavras têm significado. Se eu disser: 'os estados europeus destruíram tudo, e agora querem se meter aqui'... As palavras geram confronto. É preciso ter muito cuidado com as palavras", declarou.

“É preciso preservar, mas também achar meios e modos de se garantir a produtividade da área. O Código Florestal permitiu a criação de títulos de proteção rural ambiental que hoje já estão disciplinados até para serem negociados em bolsas de valores. Se você tem uma área verde e quer preservá-la, você pode emitir títulos dessa preservação ambiental. Portanto, há toda uma política, que começou lá trás e continua agora, com vistas à preservação ambiental, mas também vendo meios e modos de utilização da terra pelas populações locais", completou o ex-presidente.

