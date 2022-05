Em entrevista, Temer diz que já deu conselhos a Bolsonaro

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, na manhã desta sexta-feira (13), o ex-presidente Michel Temer (MDB) fala sobre sua relação com o atual chefe do Executivo brasileiro, Jair Bolsonaro.

Segundo o emedebista, o presidente do país é sempre muito "delicado" com ele e, em algumas ocasiões, procurou o ex-mandatário para pedir conselhos. "Ele teve a delicadeza de me consultar em alguns momentos; dei palpites e vi que ele levou em conta. Me nomeou como chefe de uma missão ao Líbano, naquela destruição do porto. É comum nos Estados Unidos o ex-presidente ser designado a missões diplomáticas. Em outra ocasião, depois do 7 de setembro, fiz contato com o Supremo, no dia seguinte levei a ele pontos importantes para pacificar o pais. Ele publicou uma nota. Devo dizer, portanto, que nessas ocasiões falou comigo", afirma.