Temer sobre Daniel Silveira: 'A liberdade de expressão vem carregada de responsabilidade'

O ex-presidente Michel Temer (MDB), em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, defendeu as posições tomadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no caso do deputado federal Daniel Silveira (PTB).

“Houve um extrapolamento. Não restou outra opção ao ministro (Alexandre de Moraes)”, afirmou Temer. Para o ex-presidente, o direito à livre expressão não é uma licença para que pessoas “falem os maiores absurdos”. “A liberdade de expressão vem carregada de responsabilidade”, declarou.

Sobre a graça concedida ao parlamentar pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a oito anos e nove meses de prisão pelo STF, Temer frisou que é competência privativa do presidente da República, mas destacou também que a decisão do Tribunal não havia transitado em julgado.

“Propus, para evitar crise institucional, como ex-presidente, que o ideal seria o presidente recuar do indulto, aguardar trânsito em julgado e depois exercer seu papel. O Supremo tem muito cuidado, até hoje não se pronunciou porque percebeu que havia uma crise institucional entre a competência do presidente para conceder indulto e a tramitação judicial. Querem investir no Brasil, estão de olho, mas querem tranquilidade institucional”, analisou.