'Ele deveria ler mais', diz Temer sobre críticas de Lula a reforma trabalhista

Ao ser perguntado sobre sua relação atual com o ex-presidente Lula, em uma entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, na manhã desta sexta-feira (13), o ex-mandatário Michel Temer criticou falas de Lula sobre a reforma trabalhista.

"Eu sei que ele fala para a base dele. Compreendo isso. Ele diz: 'vou terminar o teto de gastos e a reforma trabalhista que o Temer criou. É uma situação delicada. Quando fizemos a reforma foi para evitar a litigiosidade que aumentava entre empregado e empregador. Na reforma demos direitos. Havia muita dúvida sobre direitos trabalhistas dos intermitentes, demos direitos. Não prevíamos a pandemia, mas prevíamos o teletrabalho. Nesse momento em que se fala de revogar, ele vai tirar direitos dos trabalhadores. Ele deveria ler mais a reforma", ressalta.

Assista à entrevista completa:

Temer também garantiu que Lula não tem tido contato com ele, embora no passado tenha tido. "Ele disse recentemente que quem fez a reforma trabalhista [aprovada no governo Temer] se compara a um escravocrata. À oposição cabe opor-se. E a mim, cabia governar. A oposição pode até dar um norte ao governante, com críticas. Mas aqui no Brasil há essa postura, de destruir o opositor. Uma pena".